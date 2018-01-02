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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Ночью в Сумах горели две легковушки

В Сумах пожарные ликвидировали возгорание 2-х легковых автомобилей.

23 января в 3:10 на линию экстренного вызова «101» г. Сумы поступило сообщение о возгорании легковушек «Daewoo Lanos» и «Славута» по ул. Героев Крут.

На место происшествия был направлен дежурный караул 2-й Государственной пожарно-спасательной части.

По предварительной информации, на автомобильной стоянке вблизи многоквартирного жилого дома, загорелся «Daеwoo Lanos», пламя от которого перекинулось на «Славуту». За считанные минуты спасатели прибыли на место происшествия, в этот момент огонь полностью охватил транспортные средства. Параллельно с ликвидацией пожара, сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям отбуксировали расположенный рядом с эпицентром горения третий автомобиль.

В 3:36 пожарные локализовали пожар, в 3:53 ликвидировали и не допустили распространения огня на еще одно транспортное средство. Всего на тушение было привлечено 10 человек личного состава и 3 единицы техники.

В результате происшествия огнем уничтожены салоны автомобилей, багажные и моторные отсеки.

Причина пожара устанавливается.

Право Пожар Пожар авто
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