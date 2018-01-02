Роменчанин украл швейную машину из дома своих знакомых

В Роменский отдел полиции с заявлением о краже обратилась 45-летняя жительница города. Она рассказала, что из родительского дома, в котором никто не живет, исчезла швейная машинка.
Во время проверки участковые нашли свидетелей, которые накануне кражи видели одного из местных жителей, который «крутился» возле хозяйства заявительницы. После того, как его разыскали и допросили, он признался в содеянном.
Подозреваемому 45 лет. Мужчина уже был ранее судим за имущественные преступления. Полицейскому он рассказал, что дом выбрал не случайно. Знал, что там никто не проживает, а потому и залез внутрь. Похищенное в тот же день продал знакомому, а на все вырученные деньги купил спиртного.
По данному факту в полиции открыли уголовное производство по ч.3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража). Мужчине может грозить до шести лет заключения, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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