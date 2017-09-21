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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:02421

Губернатор Сумщины в ТОП-5 по выполненным обещаниям

Обнародован рейтинг ответственных губернаторов Украины по версии издания «Слово и дело».

Юлия Светличная, глава Харьковской ОГА, получила максимальный балл - 77%.

Чиновница дала 39 обещаний, из которых выполнены 30 и оставшиеся 9 - в процессе выполнения.

Глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко озвучил 70 обещаний, из которых 44 выполнил, 21 находится в процессе реализации и 5 пока выполнить не удалось. За это губернатор получил 63% рейтинга и занял второе место.

Руководитель Черкасской ОГА Юрий Ткаченко занял третье место рейтинга с 62% выполненных обещаний - 60 из 97. В процессе выполнения остаются 26 и еще 11 ему выполнить пока не удалось.

У губернатора Сумщины Николая Клочко 60% выполненных обещаний (21 из 35 выполненных обещаний, 4 – в процессе, 10 – не выполнено).

Политика Николай Клочко Рейтинг губернаторов
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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