Губернатор Сумщины в ТОП-5 по выполненным обещаниям Обнародован рейтинг ответственных губернаторов Украины по версии издания «Слово и дело».

Юлия Светличная, глава Харьковской ОГА, получила максимальный балл - 77%.

Чиновница дала 39 обещаний, из которых выполнены 30 и оставшиеся 9 - в процессе выполнения.

Глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко озвучил 70 обещаний, из которых 44 выполнил, 21 находится в процессе реализации и 5 пока выполнить не удалось. За это губернатор получил 63% рейтинга и занял второе место.

Руководитель Черкасской ОГА Юрий Ткаченко занял третье место рейтинга с 62% выполненных обещаний - 60 из 97. В процессе выполнения остаются 26 и еще 11 ему выполнить пока не удалось.

У губернатора Сумщины Николая Клочко 60% выполненных обещаний (21 из 35 выполненных обещаний, 4 – в процессе, 10 – не выполнено).