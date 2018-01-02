На Сумщине чуть не украли водонапорную башню Неработающую металлическую конструкцию на территории бывшей молочно-товарной фермы заметил предприимчивый пенсионер из Глухова и решил порезать и сдать ее в металлолом, для чего нанял грузовик и пригласил на помощь нескольких своих знакомых.

Председателю сельсовета позвонила жительница села Лужки и сообщила о нескольких неизвестных мужчинах, которые на грузовике подъехали к металлической водонапорной башне, расположенной на территории бывшей молочно-товарной фермы, и взялись разбирать ее на металл. Председатель по телефону сообщил о происшествии участковому офицеру полиции, а тот вместе со следственно-оперативной группой отправился на место происшествия.

Прибыв по указанному адресу, правоохранители обнаружили, что башня уже не стоит, а частично разрезана на куски и лежит на земле. У нее хозяйничают несколько мужчин с газовым резаком, и стоит грузовик.

Как выяснилось, водонапорную башню, которая хоть и не действует, но все же находится на балансе сельхозпредприятия, еще раньше заметил 62-летний житель Глухова и, убедив приятелей, что все, будто будет законно, вместе с ними приехал резать сооружение на металл.

Полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины и начала следствие. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа, исправительных работ на срок до двух лет, либо лишение свободы на срок до трех лет. Следствие продолжается, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.