На Сумщине чуть не украли водонапорную башню

Председателю сельсовета позвонила жительница села Лужки и сообщила о нескольких неизвестных мужчинах, которые на грузовике подъехали к металлической водонапорной башне, расположенной на территории бывшей молочно-товарной фермы, и взялись разбирать ее на металл. Председатель по телефону сообщил о происшествии участковому офицеру полиции, а тот вместе со следственно-оперативной группой отправился на место происшествия.
Прибыв по указанному адресу, правоохранители обнаружили, что башня уже не стоит, а частично разрезана на куски и лежит на земле. У нее хозяйничают несколько мужчин с газовым резаком, и стоит грузовик.
Как выяснилось, водонапорную башню, которая хоть и не действует, но все же находится на балансе сельхозпредприятия, еще раньше заметил 62-летний житель Глухова и, убедив приятелей, что все, будто будет законно, вместе с ними приехал резать сооружение на металл.
Полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины и начала следствие. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа, исправительных работ на срок до двух лет, либо лишение свободы на срок до трех лет. Следствие продолжается, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
В ночное время, патрулируя улицу Оболонскую, экипаж патрульных заметил двух граждан, которые несли громоздкие предметы, замотанные в покрывало....
Похищенное продал, а деньги потратил на водку....
Два приятеля коротали вечер за бутылкой водки. А когда один из них решил немного отдохнуть, другой воспользовался моментом и обокрал...
Кражей отблагодарил за проявление милосердия 46-летний бездомный своему знакомому, который предложил ему ночлег в квартире....
Разоблачить злоумышленника помогли неравнодушные граждане, которые стали свидетелями того, как мужчина переносил похищенные с территории предприятия запчасти, и сообщили владельцу....