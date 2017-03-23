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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:55154

Украинка не довезла в Россию запчасти к сельхозтехнике

Сегодня, 23 января, в пункте пропуска «Зерновое» пограничники Сумского отряда совместно с работниками таможни обнаружили запчасти к сельскохозяйственной технике.

В ходе проверки одного из вагонов поезда сообщением «Николаев - Москва» пограничный наряд в межпотолочном пространстве рабочего тамбура обнаружил 4 сумки с комплектующими к сельскохозяйственной технике: резиновые сальники в количестве около 4200 шт.

Владельцем скрытого товара оказался пассажир этого поезда, 49-летняя гражданка Украины.

Обнаруженные запчасти изъяты работниками таможни в установленном порядке для принятия соответствующего правового решения, сообщает пресс-служба Сумского погранотряда.

Право Контрабанда
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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