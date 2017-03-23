Украинка не довезла в Россию запчасти к сельхозтехнике

В ходе проверки одного из вагонов поезда сообщением «Николаев - Москва» пограничный наряд в межпотолочном пространстве рабочего тамбура обнаружил 4 сумки с комплектующими к сельскохозяйственной технике: резиновые сальники в количестве около 4200 шт.
Владельцем скрытого товара оказался пассажир этого поезда, 49-летняя гражданка Украины.
Обнаруженные запчасти изъяты работниками таможни в установленном порядке для принятия соответствующего правового решения, сообщает пресс-служба Сумского погранотряда.
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