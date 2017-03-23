Украинка не довезла в Россию запчасти к сельхозтехнике Сегодня, 23 января, в пункте пропуска «Зерновое» пограничники Сумского отряда совместно с работниками таможни обнаружили запчасти к сельскохозяйственной технике.

В ходе проверки одного из вагонов поезда сообщением «Николаев - Москва» пограничный наряд в межпотолочном пространстве рабочего тамбура обнаружил 4 сумки с комплектующими к сельскохозяйственной технике: резиновые сальники в количестве около 4200 шт. Владельцем скрытого товара оказался пассажир этого поезда, 49-летняя гражданка Украины. Обнаруженные запчасти изъяты работниками таможни в установленном порядке для принятия соответствующего правового решения, сообщает пресс-служба Сумского погранотряда.