Пограничники задержали россиянина-нарушителя Сегодня ночью в Краснопольском районе военнослужащие мобильного подразделения Сумского отряда задержали украинском и россиянина за нарушение законодательства по пограничным вопросам.

Пограничный наряд неподалеку от госграницы в районе н.п. Миропольское, остановил автомобиль «ЗАЗ» украинской регистрации под управлением нашего соотечественника. В салоне транспортного средства находился пассажир, гражданин России, который имел при себе только внутренний паспорт гражданина РФ.

В ходе проведения фильтрационных мероприятий пограничники установили, что россиянин пытался таким образом добраться до границы и попасть в Россию вне установленных пунктов пропуска.

За нарушение законодательства Украины по пограничным вопросам на 22-летнего россиянина и 25-летнего украинца составлены соответствующие административные материалы, сообщает пресс-служба Сумского погранотряда.