Пограничники задержали россиянина-нарушителя

Пограничный наряд неподалеку от госграницы в районе н.п. Миропольское, остановил автомобиль «ЗАЗ» украинской регистрации под управлением нашего соотечественника. В салоне транспортного средства находился пассажир, гражданин России, который имел при себе только внутренний паспорт гражданина РФ.
В ходе проведения фильтрационных мероприятий пограничники установили, что россиянин пытался таким образом добраться до границы и попасть в Россию вне установленных пунктов пропуска.
За нарушение законодательства Украины по пограничным вопросам на 22-летнего россиянина и 25-летнего украинца составлены соответствующие административные материалы, сообщает пресс-служба Сумского погранотряда.
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