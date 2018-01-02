Задержанному депутату облсовета сообщено о подозрении во взяточничестве Сегодня, 23 января, прокурор Сумской области Виталий Матвийчук подписал уведомление о подозрении руководителю отдела Государственной экологической инспекции в Сумской области.

Действия задержанного квалифицированы по ч. 3 ст. 368 (вымогательство и получение неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины. Досудебное расследование поручено следственному отделу прокуратуры Сумской области под процессуальным руководством группы прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры Генеральной прокуратуры Украины и прокуратуры Сумщины. Сейчас прокуратура готовит ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения.

Напоминаем, что чиновник, который также является депутатом Сумского областного совета, пожелал ежемесячно получать 2 тыс. грн за непрепятствование работе подчиненного и оставление его в должности. В понедельник, 22 января, во время получении очередной суммы в размере 4 тыс. грн указанное лицо задержано сотрудниками прокуратуры совместно с Управлением Службы безопасности Украины в Сумской области. Кроме того, за несколько дней до этого должным образом задокументирован факт получения должностным еще 4,5 тыс. грн. Депутат задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

Справка: санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Напомним: речь идет о депутате Сумского облсовета Андрее Божке.