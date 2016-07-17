Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:53301

Уроженца Сумщины не пускают на Олимпиаду

Уроженца Шостки Владимира Григорьева, который выступает за Россию, не пригласили на олимпийские игры в Южной Корее.

В предварительный список российских атлетов, допущенных до Олимпиады в Пхенчхане, не попали лидеры в нескольких видах спорта. Окончательный список допущенных до участия в Играх станет известен 28 января. Ранее Международный олимпийский комитет заявил, что из 500 россиян, подавших заявки на участие в Олимпиаде, до Игр не допущены 111 спортсменов.

Среди них оказался и шорт-трекист Владимир Григорьев, чемпион и серебряный призер ОИ-2014. Он выступает за российскую сборную с 2007 года. До этого дважды принимал участие в ОИ за Украину.

Напомним: Российский НОК дисквалифицировали, однако отдельные российские спортсмены смогут выступить на ОИ под олимпийским флагом.

Спорт Владимир Григорьев Олимпийские игры Шорт-трек
view counter

По тематике

Кто из сумских биатлонистов поедет на Олимпиаду
20.01.2018 22:34

Кто из сумских биатлонистов поедет на Олимпиаду

По окончании гонок преследования в Антхольце, окончательно определилась заявка нашей команды на Олимпийские Игры....

Сумчанка стала серебряной призеркой Олимпиады после дисквалификации россиянки
27.11.2017 21:48

Сумчанка стала серебряной призеркой Олимпиады после дисквалификации россиянки

Участницы сборной России по биатлону в Сочи 2014 Яна Романова и Ольга Вилухина дисквалифицированы пожизненно за нарушение антидопинговых правил....

03.10.2017 17:50

Мэр Сум пообещал в парке им. Кожедуба дорожку для занятий шорт-треком

Дорожка должна появиться возле будущего скейт-парка, к строительству которого уже приступили....

31.08.2017 13:46

В Сумах юных шорт-трековцев выкинули на улицу

Городские власти не продлили договор аренды помещения на стадионе «Авангард» с областной ДЮСШ «Чемпион»....

В Рио едут трое сумчан
17.07.2016 13:14

В Рио едут трое сумчан

НОК Украины утвердил список сборной команды на Олимпиаду в Рио-де-Жанейро....

Новости

В Сумах на взятке поймали депутата облсовета (видео, обновлено)
Вчера 13:18
Ахтырский «Нефтяник» вышел из отпуска
Сегодня 17:58
Маленькая сумчанка-сирота нашла семью на Тернопольщине
Сегодня 17:43
Патрульные задержали воров до того, как потерпевший обратился в полицию
Сегодня 17:26
Украинка не довезла в Россию запчасти к сельхозтехнике
Сегодня 16:55
Роменчанин украл швейную машину из дома своих знакомых
Сегодня 16:15
В областном департаменте агропромышленного развития - новый руководитель
Сегодня 16:10
Уроженца Сумщины не пускают на Олимпиаду
Сегодня 15:53
В Недригайлове дружеское застолье закончилось кражей
Сегодня 15:36
Задержанному депутату облсовета сообщено о подозрении во взяточничестве
Сегодня 15:12
Пограничники задержали россиянина-нарушителя
Сегодня 15:11
Сумские газовики напоминают правила безопасности
Сегодня 15:00
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.