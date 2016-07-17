Уроженца Сумщины не пускают на Олимпиаду

В предварительный список российских атлетов, допущенных до Олимпиады в Пхенчхане, не попали лидеры в нескольких видах спорта. Окончательный список допущенных до участия в Играх станет известен 28 января. Ранее Международный олимпийский комитет заявил, что из 500 россиян, подавших заявки на участие в Олимпиаде, до Игр не допущены 111 спортсменов.
Среди них оказался и шорт-трекист Владимир Григорьев, чемпион и серебряный призер ОИ-2014. Он выступает за российскую сборную с 2007 года. До этого дважды принимал участие в ОИ за Украину.
Напомним: Российский НОК дисквалифицировали, однако отдельные российские спортсмены смогут выступить на ОИ под олимпийским флагом.
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