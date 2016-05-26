Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:43153

Маленькая сумчанка-сирота нашла семью на Тернопольщине

Пятилетняя девочка с инвалидностью, которая от рождения воспитывалась в областном специализированном доме ребенка, уехала в семью в Тернополь.

Тернопольцы уже имели в семье пять детей: четырех мальчиков и одну девочку. Первый приемный сын появился у Натальи Загродской, когда она была еще не замужем, ей было всего 19 лет. Увидев ее впервые, мальчик сам выбрал ее в мамы. Пять лет назад в семье появилась биологическая дочь. Впоследствии супруги взяли под опеку еще одного мальчика, а через некоторое время и двух его младших братьев. Год назад дочь тернополянки, увидев фото маленькой сумчанки Веры в Интернете, сразу заявила маме, что нашла сестренку. Диагноз девочки супругов не испугал, потому что и старший сын, когда попал в семью, требовал особого ухода. Оформление документов на опеку продолжалось год. Чтобы взять к себе Веру, семье даже пришлось срочно покупать новый дом и приводить его в порядок. Неделю назад Наталья и двое ее детей впервые встретились с девочкой, а уже сегодня все вместе отправились домой. Тернополянка поблагодарила сумчан за теплый прием и за помощь.

«Это мой ребенок, это тот ребенок, которого я искала, потому что у меня было ощущение, что где-то на свете есть ребенок, который очень нуждается в родительской опеке. Надеюсь, что с Божьей помощью, мы поставим Верочку на ноги. Я за то, чтобы интернаты были расформированы, а все дети воспитывались в семьях», - сказала приемная мать девочки.

«Ваш поступок заслуживает уважения. Благодарю Вас за это от всех сумчан. Хорошо, что наша Верочка благодаря Вам нашла семью, потому что это, безусловно, поможет ей в жизни», - отметила в напутственном слове заммэра Алена Дмитревская.

Как рассказала директор специализированного дома ребенка Галина Литвиненко, Вера воспитывалась у них от рождения. У нее врожденная патология и задержка в развитии. Девочка самостоятельно не ходит, ест с ложечки. Родные Веру посещали. Как только девочка встретилась с Натальей Загродской, между ними установился особая связь.

«Эта женщина имеет опыт ухода за такими детьми, большое сердце и желание, дать еще одному ребенку, который остался без родительской опеки, семью. Это нелегкое дело, с ребенком надо будет постоянно заниматься, прилагать максимум усилий. Эта опека пойдет на пользу ребенку», - отметила руководитель учреждения.

Галина Литвиненко отметила, что в последнее время отношение общества к детям с инвалидностью изменилось к лучшему. Если раньше такие дети не имели шансов найти семью, то в прошлом году в семьи устроили девять воспитанников дома ребенка.

По словам начальника Службы по делам детей Валерии Подопригоры, на данный момент на учете в них находятся 258 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. 90% охвачены семейными формами воспитания. Из 45, которые могут быть усыновлены, 17% - дети с особыми потребностями, которые ждут семью.

Общество Дети-инвалиды Приемная семья Сирота
view counter

По тематике

04.01.2018 15:30

Еще одна семья в Сумском районе получила собственное жилье

За счет средств государственной субвенции предоставленной в декабре 2017 года, на территории Садовского сельского совета Сумского района был приобретен просторный,...

19.09.2017 11:57

В Сумах оздоровили молодых инвалидов за бюджетные средства

В Сумах счет городского бюджета впервые организовали отдых и оздоровление молодежи с инвалидностью....

06.12.2016 17:08

В Сумах наградили творческих детей с особыми потребностями

В Центре научно-технического творчества молодежи состоялось торжественное награждение победителей VIII городского выставки-конкурса творческих работ детей с инвалидностью «Открытое пространство»....

В Сумах показали особые души
30.11.2016 17:00

В Сумах показали особые души

В конгресс-центре СумГУ 29 ноября открылась выставка «Где живет душа твоя?»...

На Сумщине прошел фестиваль детей-инвалидов
26.05.2016 11:41

На Сумщине прошел фестиваль детей-инвалидов

Тринадцатый областной фестиваль детского творчества «Розмай» прошел в Сумском областном центре социальной реабилитации детей-инвалидов на базе стационарного отделения смешанного типа...

Новости

В Сумах на взятке поймали депутата облсовета (видео, обновлено)
Вчера 13:18
Ахтырский «Нефтяник» вышел из отпуска
Сегодня 17:58
Маленькая сумчанка-сирота нашла семью на Тернопольщине
Сегодня 17:43
Патрульные задержали воров до того, как потерпевший обратился в полицию
Сегодня 17:26
Украинка не довезла в Россию запчасти к сельхозтехнике
Сегодня 16:55
Роменчанин украл швейную машину из дома своих знакомых
Сегодня 16:15
В областном департаменте агропромышленного развития - новый руководитель
Сегодня 16:10
Уроженца Сумщины не пускают на Олимпиаду
Сегодня 15:53
В Недригайлове дружеское застолье закончилось кражей
Сегодня 15:36
Задержанному депутату облсовета сообщено о подозрении во взяточничестве
Сегодня 15:12
Пограничники задержали россиянина-нарушителя
Сегодня 15:11
Сумские газовики напоминают правила безопасности
Сегодня 15:00
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.