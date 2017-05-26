В областном департаменте агропромышленного развития - новый руководитель Замглавы Сумской облгосадминистрации Николай Подопригора официально представил сотрудникам Департамента АПР нового директора - Александра Маслака.

Новоназначенный директор департамента поблагодарил за оказанное ему доверие и заверил, что среди приоритетов в работе департамента будет дальнейшее развитие аграрного сектора области, реализация государственной и региональной политики поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей различных организационно-правовых форм хозяйствования, содействие привлечению инвестиций в развитие сельских территорий.

Александр Маслак знает все «тонкости» аграрной отрасли не понаслышке, ведь до недавнего времени был проректором Сумского национального аграрного университета. В разные годы он работал заместителем начальника главного управления агропромышленного развития облгосадминистрации, заместителем директора Сумской товарной биржи «Сумыагропромбиржа», главным экономистом КСП «Победа» Недригайловского района и т.п.

Имеет диплом специалиста по аграрному менеджменту, диплом кандидата экономических наук по специальности «Экономика сельского хозяйства и отраслей АПК», аттестат доцента кафедры производственного менеджмента и предпринимательства и более 200 научных и учебно-методических публикаций на такую тематику, как исследования рынков сельскохозяйственной продукции и продовольствия, рынков органической продукции; развитие инфраструктуры аграрного рынка; повышение эффективности функционирования отрасли животноводства и растениеводства и т.п.