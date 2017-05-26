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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:10288

В областном департаменте агропромышленного развития - новый руководитель

Замглавы Сумской облгосадминистрации Николай Подопригора официально представил сотрудникам Департамента АПР нового директора - Александра Маслака.

Новоназначенный директор департамента поблагодарил за оказанное ему доверие и заверил, что среди приоритетов в работе департамента будет дальнейшее развитие аграрного сектора области, реализация государственной и региональной политики поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей различных организационно-правовых форм хозяйствования, содействие привлечению инвестиций в развитие сельских территорий.

Александр Маслак знает все «тонкости» аграрной отрасли не понаслышке, ведь до недавнего времени был проректором Сумского национального аграрного университета. В разные годы он работал заместителем начальника главного управления агропромышленного развития облгосадминистрации, заместителем директора Сумской товарной биржи «Сумыагропромбиржа», главным экономистом КСП «Победа» Недригайловского района и т.п.

Имеет диплом специалиста по аграрному менеджменту, диплом кандидата экономических наук по специальности «Экономика сельского хозяйства и отраслей АПК», аттестат доцента кафедры производственного менеджмента и предпринимательства и более 200 научных и учебно-методических публикаций на такую тематику, как исследования рынков сельскохозяйственной продукции и продовольствия, рынков органической продукции; развитие инфраструктуры аграрного рынка; повышение эффективности функционирования отрасли животноводства и растениеводства и т.п.

Политика Александр Маслак Департамент агропромышленного развития
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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