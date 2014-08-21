30 сумских спортсменов будут получать мэрские стипендии (список)

По словам секретаря комиссии Елизаветы Обравит, определяя стипендиатов, оценивали прошлогодние достижения спортсменов, при этом учитывали количество одержанных побед и уровень соревнований, в которых они были получены.
В итоге сформировали список из 30 спортсменов. Полгода каждый из них будет получать стипендию городского головы. Мужчины и женщины - по 100% прожиточного минимума для трудоспособных лиц (1762 грн), юниоры и юниорки - по 80% (1409,6 грн), юноши и девушки - по 60% (1057,2 грн).
На обеспечение выплат в городском бюджете предусмотрено 253,7 тыс. гривен.
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