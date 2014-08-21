30 сумских спортсменов будут получать мэрские стипендии (список) Состоялось заседание комиссии по назначению стипендий городского головы талантливым спортсменам города на первое полугодие 2018 года.

По словам секретаря комиссии Елизаветы Обравит, определяя стипендиатов, оценивали прошлогодние достижения спортсменов, при этом учитывали количество одержанных побед и уровень соревнований, в которых они были получены.

В итоге сформировали список из 30 спортсменов. Полгода каждый из них будет получать стипендию городского головы. Мужчины и женщины - по 100% прожиточного минимума для трудоспособных лиц (1762 грн), юниоры и юниорки - по 80% (1409,6 грн), юноши и девушки - по 60% (1057,2 грн).

На обеспечение выплат в городском бюджете предусмотрено 253,7 тыс. гривен.