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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:0698

30 сумских спортсменов будут получать мэрские стипендии (список)

Состоялось заседание комиссии по назначению стипендий городского головы талантливым спортсменам города на первое полугодие 2018 года.

По словам секретаря комиссии Елизаветы Обравит, определяя стипендиатов, оценивали прошлогодние достижения спортсменов, при этом учитывали количество одержанных побед и уровень соревнований, в которых они были получены.

В итоге сформировали список из 30 спортсменов. Полгода каждый из них будет получать стипендию городского головы. Мужчины и женщины - по 100% прожиточного минимума для трудоспособных лиц (1762 грн), юниоры и юниорки - по 80% (1409,6 грн), юноши и девушки - по 60% (1057,2 грн).

На обеспечение выплат в городском бюджете предусмотрено 253,7 тыс. гривен.

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Спорт Мэрская стипендия
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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