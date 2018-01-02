Патрульные задержали воров до того, как потерпевший обратился в полицию В ночное время, патрулируя улицу Оболонскую, экипаж патрульных заметил двух граждан, которые несли громоздкие предметы, замотанные в покрывало.

Увидев служебный автомобиль, мужчины резко изменили направление движения. Странное поведение пешеходов насторожила инспекторов, поэтому они решили с ними поговорить. Во время общения мужчины вели себя достаточно спокойно, однако путались в истории происхождения телевизору Sharp, тюнера и флэш-карт, которые переносили.

Сначала они говорили, что несут указанные вещи из общежития на Роменской в только что снятую ими квартиру на Герасима Кондратьева, затем, что помогают знакомому перенести вещи, а уже к концу общения сообщили, что вообще нашли все эти вещи.

В это время на линию 102 поступило сообщение о похищении телевизора Sharp, тюнера и флэш-карт из дома на улице Пантелеймоновской.

Впоследствии, на место остановки граждан прибыл заявитель, который узнал свое имущество. Как выяснилось, пока хозяина дома не было дома, 19- и 20-летние мужчины через окно залезли в его дом, где совершили кражу.

Патрульные вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.3 ст.185 (кража, соединенная с проникновением) УК.