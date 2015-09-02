Проездные на февраль уже в продаже Сумчане уже могут приобрести проездные билеты на февраль на пользование коммунальным транспортом.

Месячный проездной на троллейбус стоит 75 грн, на автобус - 105 грн, троллейбус и автобус - 155 гривен.

Ученикам 1-11 классов, студентам дневной формы обучения высших учебных заведений I-IV уровней аккредитации и ученикам профессионально-технических учебных заведений проездной билет на троллейбус обойдется в 37,5 гривен. Для школьников еще есть месячные проездные на автобус стоимостью 52,5 гривен.

Месячные проездные позволяют сэкономить на поездках, которые с 1 февраля будут стоить 2,5 грн в троллейбусе (для учеников и студентов - 1,25 грн), 3,5 грн - в автобусе (для учеников и студентов - 1,75 грн).

Купить абонементы на месячный проезд в коммунальном транспорте можно у водителей и кондукторов или непосредственно в кассе КП «Электроавтотранс» (ул. Харьковская, 113). Также сейчас предприятие завершает обустройство в центре города двух специализированных пунктов по продаже билетов.