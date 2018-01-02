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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:58204

Ахтырский «Нефтяник» вышел из отпуска

22 января команда «Нефтяник-Укрнефть» вышла из отпуска и начала подготовку к весенней части чемпионата.

В рамках первого учебно-тренировочного сбора, который будет проходить в Ахтырке с 22 января по 2 февраля и будет нести втягивающий характер. Запланированы три контрольных матча:

27 января ФК «Полтава» - «Нефтяник»

29 января «Гелиос» (Харьков) - «Нефтяник»

2 февраля ВПК «Агро» (Днепр) - «Нефтяник»

Второй учебно-тренировочный сбор запланирован с 5 16 февраля. В рамках этого сбора «Нефтяник» примет участие в Кубке Пожечевского, который традиционно будет проводиться в Полтаве.

Спорт «Нефтяник-Укрнефть» Футбол
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12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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