Ахтырский «Нефтяник» вышел из отпуска 22 января команда «Нефтяник-Укрнефть» вышла из отпуска и начала подготовку к весенней части чемпионата.

В рамках первого учебно-тренировочного сбора, который будет проходить в Ахтырке с 22 января по 2 февраля и будет нести втягивающий характер. Запланированы три контрольных матча:

27 января ФК «Полтава» - «Нефтяник»

29 января «Гелиос» (Харьков) - «Нефтяник»

2 февраля ВПК «Агро» (Днепр) - «Нефтяник»

Второй учебно-тренировочный сбор запланирован с 5 16 февраля. В рамках этого сбора «Нефтяник» примет участие в Кубке Пожечевского, который традиционно будет проводиться в Полтаве.