Ахтырский «Нефтяник» вышел из отпуска

В рамках первого учебно-тренировочного сбора, который будет проходить в Ахтырке с 22 января по 2 февраля и будет нести втягивающий характер. Запланированы три контрольных матча:
27 января ФК «Полтава» - «Нефтяник»
29 января «Гелиос» (Харьков) - «Нефтяник»
2 февраля ВПК «Агро» (Днепр) - «Нефтяник»
Второй учебно-тренировочный сбор запланирован с 5 16 февраля. В рамках этого сбора «Нефтяник» примет участие в Кубке Пожечевского, который традиционно будет проводиться в Полтаве.
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