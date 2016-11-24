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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:29131

В Сумском районе выделили миллион участникам АТО

Как доложил главе Сумской облгосадминистрации Николаю Клочко во время заседания Координационного совета по оказанию помощи участникам антитеррористической операции и членам их семей глава Сумской райгосадминистрации Геннадий Дорошенко, районная власть делает все возможное, чтобы помочь участникам АТО в решении их насущных проблем.

«Участники АТО - это наши защитники, а не просители, поэтому мы сами их собираем и спрашиваем об их проблемах, - отметил Геннадий Дорошенко. - В частности, семьям погибших защитников Украины, проживающих на территории района, предусмотрели помощь по 60 000 гривен из районного бюджета (всего 240 000 гривен), также выделяем средства на лечение участникам АТО».

По словам члена Координационного совета по оказанию помощи участникам антитеррористической операции и членам их семей в Сумском районе Татьяны Гапон, 78 участников АТО были обеспечены твердым топливом или получили компенсацию на его приобретение. Также оказана материальная помощь нашим защитникам, которые имеют статус «инвалида войны», на 134 000 гривен, организовано оздоровление участников АТО на сумму 92,4 тысячи гривен и оздоровления их детей в загородных и пришкольных лагерях и т.п.

На 2018 год в районном бюджете предусмотрено более 1 млн гривен для предоставления разносторонней помощи АТОшникам и членам их семей.

Общество Помощь участникам АТО
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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