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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Юная сумчанка стала лауреатом Всеукраинского конкурса ученических эссе

Ученица Сумского высшего профессионального училища строительства и дизайна Дарья Гончаренко стала лауреатом Всеукраинского конкурса ученических эссе «Права человека сквозь призму современности».

Конкурс ученических эссе и конкурс учебно-методических разработок учителей проводился в течение марта-декабря 2017 года Украинским Хельсинским союзом по правам человека в рамках Всеукраинской образовательной программы «Понимаем права человека» и при содействии Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.

На рассмотрение жюри поступило около 700 ученических эссе из всех регионов Украины и 112 методических разработок. Сумскую область представляли 17 учащихся из 12 учреждений профессионально-технического образования области.

Целью конкурса является активизация интереса молодежи к важным вопросам в сфере прав человека, выявления и стимулирования творчески одаренной молодежи, стимулирования к проявлению активной жизненной позиции, формирование в украинском обществе уважения к общечеловеческим ценностям.

Общество Конкурс
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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