Юная сумчанка стала лауреатом Всеукраинского конкурса ученических эссе

Конкурс ученических эссе и конкурс учебно-методических разработок учителей проводился в течение марта-декабря 2017 года Украинским Хельсинским союзом по правам человека в рамках Всеукраинской образовательной программы «Понимаем права человека» и при содействии Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.
На рассмотрение жюри поступило около 700 ученических эссе из всех регионов Украины и 112 методических разработок. Сумскую область представляли 17 учащихся из 12 учреждений профессионально-технического образования области.
Целью конкурса является активизация интереса молодежи к важным вопросам в сфере прав человека, выявления и стимулирования творчески одаренной молодежи, стимулирования к проявлению активной жизненной позиции, формирование в украинском обществе уважения к общечеловеческим ценностям.
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