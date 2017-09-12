Юная сумчанка стала лауреатом Всеукраинского конкурса ученических эссе Ученица Сумского высшего профессионального училища строительства и дизайна Дарья Гончаренко стала лауреатом Всеукраинского конкурса ученических эссе «Права человека сквозь призму современности».

Конкурс ученических эссе и конкурс учебно-методических разработок учителей проводился в течение марта-декабря 2017 года Украинским Хельсинским союзом по правам человека в рамках Всеукраинской образовательной программы «Понимаем права человека» и при содействии Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.

На рассмотрение жюри поступило около 700 ученических эссе из всех регионов Украины и 112 методических разработок. Сумскую область представляли 17 учащихся из 12 учреждений профессионально-технического образования области.

Целью конкурса является активизация интереса молодежи к важным вопросам в сфере прав человека, выявления и стимулирования творчески одаренной молодежи, стимулирования к проявлению активной жизненной позиции, формирование в украинском обществе уважения к общечеловеческим ценностям.