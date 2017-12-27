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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Центр занятости подпишет соглашение с СумГУ

23 января на базе областного центра занятости состоялась деловая встреча руководства областного центра занятости и Сумского государственного университета.

Сотрудничество службы занятости с СумГУ имеет положительные наработки в течение двух десятилетий. На последней встрече речь шла об углублении взаимодействия службы занятости, работодателей и ведущего высшего учебного заведения Сумщины.

Директор областного центра занятости Владимир Подлесный охарактеризовал этапы сотрудничества с учебными заведениями региона, обратил внимание на необходимость подготовки рабочих специальностей, подробно остановился на анализе рынка труда, подтвердил цифрами и фактами наличие дисбаланса подготовки и потребности кадров для всех отраслей экономики.

Проректоры СумГУ Александр Брижатый, Сергей Леонов выразили надежду, что тесная взаимосвязь областной службы занятости и их вуза продолжится и в будущем. Ведь партнерские отношения предусматривают одно: обеспечить работой как можно большее количество безработных, готовить кадры, которые востребованы на рынке труда.

На встрече пришли к выводу, что нужна дорожная карта, которая определяла основные направления сотрудничества.

В ближайшие дни областной центр занятости и Сумской государственный университет подпишут соглашение о сотрудничестве, в котором четко будут определены ориентиры дальнейших двусторонних действий.

Стороны переговоров подчеркнули также важность предстоящей встречи власти, работодателей, учебных заведений, социальных партнеров, которая планируется на конец февраля нынешнего года.

Общество СумГУ Сумской областной центр занятости
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