Центр занятости подпишет соглашение с СумГУ

Сотрудничество службы занятости с СумГУ имеет положительные наработки в течение двух десятилетий. На последней встрече речь шла об углублении взаимодействия службы занятости, работодателей и ведущего высшего учебного заведения Сумщины.
Директор областного центра занятости Владимир Подлесный охарактеризовал этапы сотрудничества с учебными заведениями региона, обратил внимание на необходимость подготовки рабочих специальностей, подробно остановился на анализе рынка труда, подтвердил цифрами и фактами наличие дисбаланса подготовки и потребности кадров для всех отраслей экономики.
Проректоры СумГУ Александр Брижатый, Сергей Леонов выразили надежду, что тесная взаимосвязь областной службы занятости и их вуза продолжится и в будущем. Ведь партнерские отношения предусматривают одно: обеспечить работой как можно большее количество безработных, готовить кадры, которые востребованы на рынке труда.
На встрече пришли к выводу, что нужна дорожная карта, которая определяла основные направления сотрудничества.
В ближайшие дни областной центр занятости и Сумской государственный университет подпишут соглашение о сотрудничестве, в котором четко будут определены ориентиры дальнейших двусторонних действий.
Стороны переговоров подчеркнули также важность предстоящей встречи власти, работодателей, учебных заведений, социальных партнеров, которая планируется на конец февраля нынешнего года.
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