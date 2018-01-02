Сумчанам не светят умные остановки Получила ответ городских властей онлайн-петиция «Умные остановки с розетками для подзарядки телефонов».

«Предлагаю модернизировать уже построенные в городе новые остановки городского транспорта по примеру европейских городов и Киева. Кроме названия остановки, разместить схему движения троллейбусов и перечень N маршрутных такси, которые курсируют по данному маршруту, а также оборудовать розетками (обычными или юсб) для возможности подзарядить мобильный телефон для горожан и гостей города (с этой проблемой часто на улице встречается каждый). Можно установить также электронные часы, которые показывают время и температуру воздуха. Хотя бы несколько таких «Умных остановок» в центре города будут полезными и сделают Сумы современными», - писала автор петиции Гончарова Юлия Валерьевна.

Ответ на электронную петицию:

«Сообщаем, что в настоящее время проводится реконструкция остановочных комплексов за счет городского бюджета. При разработке проекта остановок учитываются возможности расходования средств в рамках финансирования в соответствии с расходами бюджета. В связи с тем, что запланированное время ожидания городского пассажирского транспорта является незначительным (! – Ред.), остановочные комплексы обустраиваются только необходимым - скамейками и защитой от осадков и снега (! – Ред.).

С целью улучшения качества предоставления услуг по перевозке пассажиров и более полного информирования пассажиров о времени прибытия на остановку городского пассажирского транспорта, прорабатывается вопрос оснащения остановок электронными информационными табло. Первое такое табло размещено на остановке «Универмаг «Киев» (Макдональдс). Данное табло приобретено и установлено за собственные средства частной фирмой, которая занимается оснащением средствами GPS-навигации городского пассажирского транспорта и является разработчиком сайта avtobus.sumy.ua. Также проводится мониторинг стоимости подобных информационных табло, и определяются места их первоочередной установки. В настоящее время проводится определение объемов необходимого финансирования.

После определения необходимой суммы средств будут внесены изменения в соответствующую отраслевую программу и бюджет для решения данного вопроса».

Ответ подписан мэром Сум Александром Лысенко.

Возникает вопрос: пробовал ли мэр дождаться троллейбуса на современной остановке в дождь или снег, например, на ул. СКД, где троллейбусы ездят раз в час?