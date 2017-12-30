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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:43184

Сумчан ждет подорожание тарифа на вывоз мусора в 2,5 раза

Самый крупный (из двух) перевозчик ТБО ООО «А-Муссон» намерен изменить тариф на услуги по организации сбора, вывоза твердых бытовых, крупногабаритных и ремонтных отходов для всех групп потребителей.

С целью обеспечения надлежащего санитарного состояния города и учитывая уровень повышения составляющих действующего тарифа, ООО «А-Муссон» намерено путем корректировки изменить тариф на услуги по организации сбора, вывоза твердых бытовых, крупногабаритных и ремонтных отходов для всех групп потребителей.

В настоящее время ООО «А-Муссон» предоставляет услуги по тарифам, которые были определены решением исполнительного комитета Сумского городского совета № 208 от 16 мая 2017 года, но сейчас они не соответствуют фактическим затратам предприятия.

За это время произошли изменения, которые требуют корректировки стоимости услуг по сбору, вывозу твердых бытовых, крупногабаритных и ремонтных отходов, в том числе: рост стоимости топлива более чем на 25%, смазочных материалов на 50%, минимальной заработной платы на 16%, стоимости запасных частей и комплектующих более чем на 50%, налогов и пр., что является составной расходов вышеназванного тарифа.

Дальнейшее применение действующих тарифов не будет покрывать фактической себестоимости услуг, что приведет к ухудшению качества услуг. Учитывая приведенные изменения, размер средневзвешенного планируемого тарифа на услугу по сбору, вывозу ТБО, ВГВ и РО увеличивается на 154%.

Уровень рентабельности корректируемой стоимости услуг составляет: для населения - 0%, бюджетных учреждений - 12%, для других потребителей - 50%.

Периодичность предоставления услуг остается неизменной: для жителей многоэтажных домов - ежедневно, для жителей частного сектора - один раз в неделю.

ООО «А-Муссон» в течение 7 календарных дней со дня размещения этого сообщения принимает замечания и предложения от физических и юридических лиц по адресу: 40009, г. Сумы, ул. Ярослава Мудрого, 71, оф. 208, по телефону: (0542) 22-35-59, эл. адресу: a-musson@ukr.net.

Составляющие тарифа можно посмотреть здесь.

К сведению

Тарифи на послуги з організації збирання, вивезення твердих побутових, великогабаритних та ремонтних відходів для всіх груп споживачів

 

№ п/п

Тарифи на послугу зі збирання, вивезення відходів

Діючий

тариф, грн.

Плановий

тариф, грн.

% зростання

1

Тариф для населення багатоквартирних житлових будинків за 1 м. куб,грн.  

 

 

 

 

-         Вивезення твердих побутових відходів

53,84

111,38

106

 

-         Вивезення великогабаритних відходів

31,12

279,04

797

 

-         Вивезення ремонтних відходів

66,12

286,70

333

2

Тариф для населення приватного сектору за 1 м. куб,грн.  

 

 

 

 

-         Вивезення твердих побутових відходів

48,25

154,66

220

3

Тариф для установ та організацій які фінансуються з бюджету

за 1 м. куб,грн.  

 

 

 

 

-         Вивезення твердих побутових відходів

58,25

140,08

140

4

Тариф для інших споживачів

за 1 м. куб,грн.  

 

 

 

 

-         Вивезення твердих побутових відходів

74,83

187,61

150

 

Тариф на вивезення ТПВ, РВ, ВГВ з розрахунку на  1-у людину на місяць

 

для населення багатоповерхового будинку

10,85

25,75

137,3

 

для населення приватного сектору

7,72

24,75

220,6

 

Экономика А-Муссон Вывоз мусора Вывоз ТБО Коммунальные тарифы Тарифы
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