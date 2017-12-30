Сумчан ждет подорожание тарифа на вывоз мусора в 2,5 раза Самый крупный (из двух) перевозчик ТБО ООО «А-Муссон» намерен изменить тариф на услуги по организации сбора, вывоза твердых бытовых, крупногабаритных и ремонтных отходов для всех групп потребителей.

С целью обеспечения надлежащего санитарного состояния города и учитывая уровень повышения составляющих действующего тарифа, ООО «А-Муссон» намерено путем корректировки изменить тариф на услуги по организации сбора, вывоза твердых бытовых, крупногабаритных и ремонтных отходов для всех групп потребителей.

В настоящее время ООО «А-Муссон» предоставляет услуги по тарифам, которые были определены решением исполнительного комитета Сумского городского совета № 208 от 16 мая 2017 года, но сейчас они не соответствуют фактическим затратам предприятия.

За это время произошли изменения, которые требуют корректировки стоимости услуг по сбору, вывозу твердых бытовых, крупногабаритных и ремонтных отходов, в том числе: рост стоимости топлива более чем на 25%, смазочных материалов на 50%, минимальной заработной платы на 16%, стоимости запасных частей и комплектующих более чем на 50%, налогов и пр., что является составной расходов вышеназванного тарифа.

Дальнейшее применение действующих тарифов не будет покрывать фактической себестоимости услуг, что приведет к ухудшению качества услуг. Учитывая приведенные изменения, размер средневзвешенного планируемого тарифа на услугу по сбору, вывозу ТБО, ВГВ и РО увеличивается на 154%.

Уровень рентабельности корректируемой стоимости услуг составляет: для населения - 0%, бюджетных учреждений - 12%, для других потребителей - 50%.

Периодичность предоставления услуг остается неизменной: для жителей многоэтажных домов - ежедневно, для жителей частного сектора - один раз в неделю.

ООО «А-Муссон» в течение 7 календарных дней со дня размещения этого сообщения принимает замечания и предложения от физических и юридических лиц по адресу: 40009, г. Сумы, ул. Ярослава Мудрого, 71, оф. 208, по телефону: (0542) 22-35-59, эл. адресу: a-musson@ukr.net.

Составляющие тарифа можно посмотреть здесь.