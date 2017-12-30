Сумчан ждет подорожание тарифа на вывоз мусора в 2,5 раза

С целью обеспечения надлежащего санитарного состояния города и учитывая уровень повышения составляющих действующего тарифа, ООО «А-Муссон» намерено путем корректировки изменить тариф на услуги по организации сбора, вывоза твердых бытовых, крупногабаритных и ремонтных отходов для всех групп потребителей.
В настоящее время ООО «А-Муссон» предоставляет услуги по тарифам, которые были определены решением исполнительного комитета Сумского городского совета № 208 от 16 мая 2017 года, но сейчас они не соответствуют фактическим затратам предприятия.
За это время произошли изменения, которые требуют корректировки стоимости услуг по сбору, вывозу твердых бытовых, крупногабаритных и ремонтных отходов, в том числе: рост стоимости топлива более чем на 25%, смазочных материалов на 50%, минимальной заработной платы на 16%, стоимости запасных частей и комплектующих более чем на 50%, налогов и пр., что является составной расходов вышеназванного тарифа.
Дальнейшее применение действующих тарифов не будет покрывать фактической себестоимости услуг, что приведет к ухудшению качества услуг. Учитывая приведенные изменения, размер средневзвешенного планируемого тарифа на услугу по сбору, вывозу ТБО, ВГВ и РО увеличивается на 154%.
Уровень рентабельности корректируемой стоимости услуг составляет: для населения - 0%, бюджетных учреждений - 12%, для других потребителей - 50%.
Периодичность предоставления услуг остается неизменной: для жителей многоэтажных домов - ежедневно, для жителей частного сектора - один раз в неделю.
ООО «А-Муссон» в течение 7 календарных дней со дня размещения этого сообщения принимает замечания и предложения от физических и юридических лиц по адресу: 40009, г. Сумы, ул. Ярослава Мудрого, 71, оф. 208, по телефону: (0542) 22-35-59, эл. адресу: a-musson@ukr.net.
Составляющие тарифа можно посмотреть здесь.
Тарифи на послуги з організації збирання, вивезення твердих побутових, великогабаритних та ремонтних відходів для всіх груп споживачів
№ п/п
Тарифи на послугу зі збирання, вивезення відходів
Діючий
тариф, грн.
Плановий
тариф, грн.
% зростання
1
Тариф для населення багатоквартирних житлових будинків за 1 м. куб,грн.
- Вивезення твердих побутових відходів
53,84
111,38
106
- Вивезення великогабаритних відходів
31,12
279,04
797
- Вивезення ремонтних відходів
66,12
286,70
333
2
Тариф для населення приватного сектору за 1 м. куб,грн.
- Вивезення твердих побутових відходів
48,25
154,66
220
3
Тариф для установ та організацій які фінансуються з бюджету
за 1 м. куб,грн.
- Вивезення твердих побутових відходів
58,25
140,08
140
4
Тариф для інших споживачів
за 1 м. куб,грн.
- Вивезення твердих побутових відходів
74,83
187,61
150
Тариф на вивезення ТПВ, РВ, ВГВ з розрахунку на 1-у людину на місяць
для населення багатоповерхового будинку
10,85
25,75
137,3
для населення приватного сектору
7,72
24,75
220,6
Об этом на своей странице в Фейсбуке написал сумской активист Александр Соколов....
Сегодня, 16 января, прошло внеочередное заседание исполнительного комитета Сумского городского совета....
В повестку дня заседания исполкома 16 января внесен вопрос о повышении стоимости проезда в городских автобусах и троллейбусах....
КП «Горводоканал» сообщает о новых тарифах в 2018 году....
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, приняла решение об изменении тарифов на услуги по централизованному...