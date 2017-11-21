В Ахтырке предприниматель нагрелся на строительных работах Прокуратура подозревает директора общества с ограниченной ответственностью в присвоении бюджетных средств.

Ахтырской местной прокуратурой сообщено о подозрении директору общества с ограниченной ответственностью, который присвоил бюджетные средства.

В ходе следствия установлено, что в декабря 2016 года между Управлением КБ и ЖКХ Ахтырского городского совета и указанным ООО был заключен договор на проведение строительных работ по ремонту ливневой канализации для отвода талых и дождевых вод во время капитального ремонта дороги по ул. Батюка и ул. Мишечкина в г. Ахтырка Сумской области.

Преследуя цель завладения бюджетными средствами, при составлении акта приемки выполненных строительных работ директор ООО умышленно отметил в нем заведомо ложные сведения, а именно на 87% завысил объем использованного песка при устройстве основания под трубопровод.

«Согласно заключению судебной строительно-технической экспертизы стоимость фактически выполненных строительных работ, выполненных ООО, составляет 590 тыс. грн. При этом на основании предоставленных руководителем официальных документов по проделанной работе общество с ограниченной ответственностью получило около 850 тыс. грн. Таким образом руководитель присвоил почти 260 тыс. грн», - отметила руководитель Ахтырской местной прокуратуры Юлия Слабунова.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 2 ст. 366 (составление и выдача должностным лицом заведомо ложных официальных документов, повлекшие тяжкие последствия) и ч. 4 ст. 191 (завладение чужим имуществом путем злоупотребления своим служебным положением, совершенное в крупном размере) УК Украины.

Справка: подозреваемому грозит лишение свободы на срок от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, сообщает пресс-служба прокуратуры области.