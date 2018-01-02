В Сумах три пожарки тушили балкон

23 января в 14:40 в Службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании на балконе квартиры на первом этаже 10-этажного жилого дома по ул. Героев Крут в г. Сумы. О пожаре сообщил случайный прохожий, который увидел дым. На место происшествия был направлен дежурный караул 2-й Государственной пожарно-спасательной части.
Уже через 10 минут пожарные прибыли на вызов и установили, что пламенем охвачен балкон квартиры на площади 3 кв. м. Существовала угроза дальнейшего распространения огня на квартиру, а также на балконы соседних квартир.
В 15:01 пожар был локализован, пожарные не допустили дальнейшего распространения, в 15:08 - ликвидировали. Всего на тушение было привлечено 8 человек личного состава и 3 единицы спецтехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
В результате пожара уничтожено балконную раму на площади 3 кв. м и вещи домашнего обихода, повреждены металлопластиковое окно и балконная рама на площади 2 кв. м.
В настоящее время причину пожара устанавливают специалисты.
В этот же день в 14:30 в с. Маршалы Недригайловского района на ул. Дружбы горел жилой дом. Силами дежурного караула профессионального пожарного поста пгт Терны и работников добровольной пожарной команды с. Хоружевка пожар был локализован в 15:18 и в 15:42 ликвидирован. Предполагаемая причина - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей и дымоходов, сообщает управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.
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