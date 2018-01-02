Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:59240

В Сумах три пожарки тушили балкон

За минувшие сутки спасатели дважды ликвидировали пожары в жилом секторе.

23 января в 14:40 в Службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании на балконе квартиры на первом этаже 10-этажного жилого дома по ул. Героев Крут в г. Сумы. О пожаре сообщил случайный прохожий, который увидел дым. На место происшествия был направлен дежурный караул 2-й Государственной пожарно-спасательной части.

Уже через 10 минут пожарные прибыли на вызов и установили, что пламенем охвачен балкон квартиры на площади 3 кв. м. Существовала угроза дальнейшего распространения огня на квартиру, а также на балконы соседних квартир.

В 15:01 пожар был локализован, пожарные не допустили дальнейшего распространения, в 15:08 - ликвидировали. Всего на тушение было привлечено 8 человек личного состава и 3 единицы спецтехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

В результате пожара уничтожено балконную раму на площади 3 кв. м и вещи домашнего обихода, повреждены металлопластиковое окно и балконная рама на площади 2 кв. м.

В настоящее время причину пожара устанавливают специалисты.

В этот же день в 14:30 в с. Маршалы Недригайловского района на ул. Дружбы горел жилой дом. Силами дежурного караула профессионального пожарного поста пгт Терны и работников добровольной пожарной команды с. Хоружевка пожар был локализован в 15:18 и в 15:42 ликвидирован. Предполагаемая причина - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей и дымоходов, сообщает управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.

Право Пожар
view counter

По тематике

Сегодня 12:38

В Сумах горит 14-этажка

На ул. Харьковской в одной из 14-этажек на повороте на пр. Лушпы произошло возгорание....

Ночью в Сумах горели две легковушки
Вчера 12:47

Ночью в Сумах горели две легковушки

В Сумах пожарные ликвидировали возгорание 2-х легковых автомобилей....

На Сумщине на пожаре пострадала пожилая женщина
22.01.2018 14:02

На Сумщине на пожаре пострадала пожилая женщина

Сегодня, 22 января, в 5:40 в Службу спасения «101» поступила информация о пожаре в частном жилом доме в г. Шостка....

22.01.2018 13:00

На Сумщине за неделю на пожарах погибли 6 человек

Несмотря на многочисленные предостережения спасателей о необходимости соблюдения населением правил пожарной безопасности, в Сумской области огонь уносит жизни....

19.01.2018 13:50

Под Шосткой в огне сгорел пенсионер

18 января произошел пожар в селе Ображеевка Шосткинского района....

view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.