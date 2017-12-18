Барановка сидит без воды

В связи с ликвидацией порыва водопровода диаметром 200 мм по ул. Барановская, 89 сегодня, 24 января, в 9:15 прекращено холодное водоснабжение домов района Барановки.
После завершения аварийных работ водоснабжение будет восстановлено.
КП «Горводоканал» сообщает об отключении водоснабжения по ул. Белопольское шоссе....
В связи с ликвидацией порыва на водопроводной сети диаметром 400 мм по ул. Южная, 40 приостановлено водоснабжение домов на ряде...
КП «Горводоканал» сообщает об отключении водоснабжения на ул. Г.Кондратьева....
В связи с аварийной ситуацией 5 января будет приостановлена работа Тополянскойнасосной станции....
КП «Горводоканал» сообщает о приостановлении работы Тополянской насосной станции....