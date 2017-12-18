Барановка сидит без воды КП «Горводоканал» сообщает о порыве водопровода по ул. Барановской в Сумах.

В связи с ликвидацией порыва водопровода диаметром 200 мм по ул. Барановская, 89 сегодня, 24 января, в 9:15 прекращено холодное водоснабжение домов района Барановки. После завершения аварийных работ водоснабжение будет восстановлено.