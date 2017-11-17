Новый поезд Шостка – Киев будет в три раза дороже старого

Об этом сообщили в пресс-службе «Укрзалізниці». Вместо электрички вводится региональный экспресс № 768 «Шостка - Киев».
Ситуацию разъяснил эксперт по транспорту, заведующий кафедрой экономики и управления Конотопского института СумГУ, кандидат экономических наук, доцент Дмитрий Власенко.
«Что же это значит? Дневное сообщения со столицей будет быстрее.
В принципе это весь позитив. Теперь о негативе. Шостка и Конотоп будут лишены «лоукостера», потому что сейчас стоимость билетов на 830-й, маршрут Конотоп - Киев (пример 31.01, среда) 1-й класс - 62 грн, 2-й - 39, 3-й - 27 грн. А будет значительно дороже. 1-й класс 180-190 грн, 2-й класс - 120-130 грн.
Как-то так. На 30 мин. быстрее, но в 3 раза дороже. Время покажет, будут ли довольны пассажиры, и какой сервис будет именно в этом поезде.
График уже известен.
786 Киев - Шостка с 01/02-2018
Киев-Пасс. 7:19
Выдубичи 7:30 7:32
Дарница 7:41 7:43
Нежин 8:45 8:47
Трясогузки 9:16 9:18
Бахмач-Киев. 9:37 9:39
Бахмач-Пасс. 9:43 9:45
Конотоп-Пасс. 10:06 10:08
Кролевец 10:42 10:44
Терещенская 11:02 11:04
Шостка 11:17
785 Шостка - Киев с 01/02-2018
Шостка 12:02
Терещенская 12:15 12:17
Кролевец 12:35 12:37
Конотоп-Пасс. 13:09 13:11
Бахмач-Пасс. 13:31 13:33
Трясогузки 13:56 13:58
Нежин 14:26 14:28
Носовка 14:44 14:45
Дарница 15:41 15:43
Выдубичи 15:53 15:55
Киев-Пасс. 16:05», - написал он на своей странице в Фейсбуке.
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