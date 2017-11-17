Новый поезд Шостка – Киев будет в три раза дороже старого С 1 февраля будет отменен электропоезд № 830 «Шостка - Киев».

Об этом сообщили в пресс-службе «Укрзалізниці». Вместо электрички вводится региональный экспресс № 768 «Шостка - Киев».

Ситуацию разъяснил эксперт по транспорту, заведующий кафедрой экономики и управления Конотопского института СумГУ, кандидат экономических наук, доцент Дмитрий Власенко.

«Что же это значит? Дневное сообщения со столицей будет быстрее.

В принципе это весь позитив. Теперь о негативе. Шостка и Конотоп будут лишены «лоукостера», потому что сейчас стоимость билетов на 830-й, маршрут Конотоп - Киев (пример 31.01, среда) 1-й класс - 62 грн, 2-й - 39, 3-й - 27 грн. А будет значительно дороже. 1-й класс 180-190 грн, 2-й класс - 120-130 грн.

Как-то так. На 30 мин. быстрее, но в 3 раза дороже. Время покажет, будут ли довольны пассажиры, и какой сервис будет именно в этом поезде.

График уже известен.

786 Киев - Шостка с 01/02-2018

Киев-Пасс. 7:19

Выдубичи 7:30 7:32

Дарница 7:41 7:43

Нежин 8:45 8:47

Трясогузки 9:16 9:18

Бахмач-Киев. 9:37 9:39

Бахмач-Пасс. 9:43 9:45

Конотоп-Пасс. 10:06 10:08

Кролевец 10:42 10:44

Терещенская 11:02 11:04

Шостка 11:17

785 Шостка - Киев с 01/02-2018

Шостка 12:02

Терещенская 12:15 12:17

Кролевец 12:35 12:37

Конотоп-Пасс. 13:09 13:11

Бахмач-Пасс. 13:31 13:33

Трясогузки 13:56 13:58

Нежин 14:26 14:28

Носовка 14:44 14:45

Дарница 15:41 15:43

Выдубичи 15:53 15:55

Киев-Пасс. 16:05», - написал он на своей странице в Фейсбуке.