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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:04132

Сумской исполком подал апелляцию против возвращения тарифов в 3 гривны в маршрутках

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал сумской активист Александр Соколов.

«В ОДНОМ ШАГЕ ОТ СТАРОГО ТАРИФА - 3 ГРН!

Сегодня получил из Харькова повестки в суд по следующим перевозчикам:

1. "Сумыпастранс" (регионалы Перепека и Гризодуб) - 30% рынка транспортных перевозок - заседание 31 января!

2. ФЛП Олейник - 06 февраля!

Что же предпримет власть в данном случае?

Если 31 января (в ближайшую среду) суд оставит в силе решение Заречного суда, то с этого момента "Сумыпастранс" обязан возить по старому тарифу - 3 грн.!

Выходит, у власти и перевозчика есть 3 варианта, чтобы не допустить подобный сценарий:

вариант № 1 - до 31 января на исполкоме принять новые незаконные решения о тарифе 4 грн., или как они хотят - 5 грн! Очень реальный вариант, но времени осталось мало! + У Лысенко 30 числа суд - рассмотрение протоколов по коррупции. Хотя, пока все камеры будут в суде, исполком может без него собраться и проголосовать. ОЧЕНЬ ДАЖЕ ХОРОШИЙ ВАРИАНТ;) И Лысенко формально чист и всем СМИ не до тарифов!

вариант № 2 - попытаться выиграть суд в Харькове. Практически это сделать очень сложно, потому что есть однозначная судебная практика на этот счёт.

вариант № 3 - попытаться отложить рассмотрение дела на срок "+ 2 недели", и за это время протянуть новые незаконные решения о тарифе 4 или 5 грн.

Как вы думаете, какой вариант выберут? ; ) Тегните Перепеку, пожалуйста, может расскажет к чему нам готовиться следует.

И что удивительно! Я даже сразу и не обратил внимание. Апелляции поданы исполкомом, а не перевозчиками.

Знаете почему? Потому что за подачу апелляций, перевозчикам нужно платить из своего кармана, а исполком заплатит наши, бюджетные!

Вот это жадность!», - написал Соколов.

Право Александр Соколов Апелляция Стоимость проезда Тариф на проезд Тарифы
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