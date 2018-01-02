Сумские футзалисты примут лидера первой лиги

Игра 8-го тура чемпионата Украины по футзалу в первой лиге пройдет в манеже СумГУ. Начало в 11.30. Вход свободный.
После 7 туров у «АРПИ» 17 очков, и запорожцы уверенно лидируют в группе «Восток», ни разу не проиграв в 7 играх. У нашей команды 7 очков и третье место.
В первых двух кругах запорожцы дважды обыграли сумчан 5:1 в Сумах и 3:2 дома.
19 января МФК «СумДУ» играл в Черкассах с местным «Днепром»....
Сегодня, 19 января, МФК «СумДУ» будет играть в Черкассах с местным «Днепром»....
14 января МФК «СумДУ» принимал на паркете легкоатлетического манежа одесскую команду «МКВ»....
В воскресенье, 14 января, МФК «СумДУ» будет принимать одесскую команду «МКВ»....
Сегодня, 12 января, в Сумах прошла игра 3 тура чемпионата Украины по футзалу среди команд группы 3 второй лиги....