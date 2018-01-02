В Сумах горит 14-этажка

Как сообщают очевидцы, пожар происходит на 13-ом этаже. На месте работают пожарные. Подробности позже…
За минувшие сутки спасатели дважды ликвидировали пожары в жилом секторе....
В Сумах пожарные ликвидировали возгорание 2-х легковых автомобилей....
Сегодня, 22 января, в 5:40 в Службу спасения «101» поступила информация о пожаре в частном жилом доме в г. Шостка....
Несмотря на многочисленные предостережения спасателей о необходимости соблюдения населением правил пожарной безопасности, в Сумской области огонь уносит жизни....
18 января произошел пожар в селе Ображеевка Шосткинского района....