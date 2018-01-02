Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:38429

В Сумах горит 14-этажка

На ул. Харьковской в одной из 14-этажек на повороте на пр. Лушпы произошло возгорание.

0542.ua

Как сообщают очевидцы, пожар происходит на 13-ом этаже. На месте работают пожарные. Подробности позже…

Право Пожар
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В Сумах три пожарки тушили балкон
Сегодня 10:59

В Сумах три пожарки тушили балкон

За минувшие сутки спасатели дважды ликвидировали пожары в жилом секторе....

Ночью в Сумах горели две легковушки
Вчера 12:47

Ночью в Сумах горели две легковушки

В Сумах пожарные ликвидировали возгорание 2-х легковых автомобилей....

На Сумщине на пожаре пострадала пожилая женщина
22.01.2018 14:02

На Сумщине на пожаре пострадала пожилая женщина

Сегодня, 22 января, в 5:40 в Службу спасения «101» поступила информация о пожаре в частном жилом доме в г. Шостка....

22.01.2018 13:00

На Сумщине за неделю на пожарах погибли 6 человек

Несмотря на многочисленные предостережения спасателей о необходимости соблюдения населением правил пожарной безопасности, в Сумской области огонь уносит жизни....

19.01.2018 13:50

Под Шосткой в огне сгорел пенсионер

18 января произошел пожар в селе Ображеевка Шосткинского района....

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Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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