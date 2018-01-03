Сумские футзалисты примут лидера первой лиги В воскресенье, 28 января, МФК «СумДу» примет запорожскую команду «АРПИ».

Игра 8-го тура чемпионата Украины по футзалу в первой лиге пройдет в манеже СумГУ. Начало в 11.30. Вход свободный.

После 7 туров у «АРПИ» 17 очков, и запорожцы уверенно лидируют в группе «Восток», ни разу не проиграв в 7 играх. У нашей команды 7 очков и третье место.

В первых двух кругах запорожцы дважды обыграли сумчан 5:1 в Сумах и 3:2 дома.