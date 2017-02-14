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Елена Адаменко
Елена Адаменко
Сегодня 12:51209

Экс-начальник СБУ Сумщины объяснил происхождение новой машины

Бывший начальник управления СБУ в Сумской области, а сейчас начальник УСБУ в Черниговской Юрий Гончаров дал комментарий по поводу приобретения автомобиля и появления у его дочери квартиры.

«На днях некоторые Интернет-ресурсы со ссылкой на сайт "Наші гроші" начали распространять материал под названием "Глава черниговского УСБУ через неделю после назначения купил Mercedes-Benz GLK" (http://nashigroshi.org/2018/01/18/ochilnyk-chernihivskoho -usbu-cherez-tyzhden-pislya-pryznachennya-kupyv-mercedes-benz-glk/).

По поводу опубликованной информации, предоставляем комментарий начальника Управления СБ Украины в Черниговской области:

- относительно автомобиля - в марте 2014 года мной был куплен Mercedes-Benz 211 CDi (2005 года выпуска), который продан в 2017 году, и 18 ноября того же года приобретен Mercedes-Benz GLK 220 CDI (2013 года выпуска, с пробегом 148 тыс. км, с минимальной комплектацией, указанная модель уже снята с производства);

- по жилью - квартиру общей площадью 65 квадратных метров моя дочь получила 10 января 2018 года по договору дарения от родителей жены, которую они приобрели еще в 1980 году.

Сообщение о существенных изменениях в имущественном состоянии были внесены в электронную декларацию в предусмотренные Законом Украины "О предупреждении коррупции» сроки», - говорится в сообщении пресс-служба УСБУ в Черниговской области.

Право Юрий Гончаров
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