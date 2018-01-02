Сумские копы задержали кабельного вора

Происшествие случилось в полночь, 22 января, в многоэтажке на проспекте Курском. Экипаж патрульных получил сообщение о срабатывании сигнализации, которая свидетельствовала о том, что в подвальном помещении, вероятно, могут быть повреждены сетевые кабели.
Оперативно прибыв по адресу, инспекторы спустились в подвал, который в то время был открыт. Спускаясь туда, стражи порядка услышали шорох. В самом же помещении патрульные нашли две открытые сумки, в которых лежал смотанный сетевой кабель. При осмотре подвала в углу за трубами полицейские обнаружили мужчину, который пытался спрятаться от них.
39-летний мужчина имел признаки алкогольного опьянения, в совершении правонарушения он сразу признался.
Впоследствии, несмотря на позднее время, из квартир начали выходить граждане, которые жаловались, что у них недавно исчез интернет и кабельное телевидение.
Патрульные вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции.
По данному факту открыто уголовное производство по статье 185 (кража) УК.
Работники полиции Сумской области в течение последней недели обнаружили 12 преступлений, связанных с кражами металла, и задержали по подозрению в...
В одном из сел Шосткинского района 23-летний охранник воспользовался своим служебным положением и обокрал припаркованный на территории частного предприятия грузовик....
В ночное время, патрулируя улицу Оболонскую, экипаж патрульных заметил двух граждан, которые несли громоздкие предметы, замотанные в покрывало....
Похищенное продал, а деньги потратил на водку....
Два приятеля коротали вечер за бутылкой водки. А когда один из них решил немного отдохнуть, другой воспользовался моментом и обокрал...