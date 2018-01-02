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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:30262

Сумские копы задержали кабельного вора

Патрульные задержали мужчину, который оставил чуть ли не весь дом без интернета и телевидения.

Происшествие случилось в полночь, 22 января, в многоэтажке на проспекте Курском. Экипаж патрульных получил сообщение о срабатывании сигнализации, которая свидетельствовала о том, что в подвальном помещении, вероятно, могут быть повреждены сетевые кабели.

Оперативно прибыв по адресу, инспекторы спустились в подвал, который в то время был открыт. Спускаясь туда, стражи порядка услышали шорох. В самом же помещении патрульные нашли две открытые сумки, в которых лежал смотанный сетевой кабель. При осмотре подвала в углу за трубами полицейские обнаружили мужчину, который пытался спрятаться от них.

39-летний мужчина имел признаки алкогольного опьянения, в совершении правонарушения он сразу признался.

Впоследствии, несмотря на позднее время, из квартир начали выходить граждане, которые жаловались, что у них недавно исчез интернет и кабельное телевидение.

Патрульные вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции.

По данному факту открыто уголовное производство по статье 185 (кража) УК.

Право Кража
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