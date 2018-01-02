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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:17212

Ночью спасатели тушили пожар в летней кухне

24 января в 1:15 в Службу спасения «101» поступила информация о возгорании летней кухни на ул. Кленовой в пгт. Воронеж Шосткинского района.

О пожаре сообщил хозяин, увидев охваченную огнем крышу. На место происшествия было направлено отделение дежурного караула 4-й Государственной пожарно-спасательной части из райцентра и местный профессиональный пожарный пост № 30.

До приезда подразделений Службы спасения владелец пытался самостоятельно укротить возгорание, но ожидаемого результата эти действия не принесли.

Прибыв на вызов, пожарные установили, что огнем охвачены вся кровля и частично стены летней кухни. Существовала угроза перекидывания огня на расположенный рядом жилой дом хозяина.

В 1:50 пожар был локализован, пожарные не допустили дальнейшего его распространения, в 1:58 - ликвидировали. Всего на тушение было привлечено 6 человек личного состава и 2 единицы спецтехники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В результате возгорания уничтожена кровля и перекрытие на площади 20 кв. м, вещи домашнего обихода, повреждены стены по всей площади.

Предполагаемая причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печей.

Общество Воронеж Пожар Шосткинский район
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