Ночью спасатели тушили пожар в летней кухне 24 января в 1:15 в Службу спасения «101» поступила информация о возгорании летней кухни на ул. Кленовой в пгт. Воронеж Шосткинского района.

О пожаре сообщил хозяин, увидев охваченную огнем крышу. На место происшествия было направлено отделение дежурного караула 4-й Государственной пожарно-спасательной части из райцентра и местный профессиональный пожарный пост № 30.

До приезда подразделений Службы спасения владелец пытался самостоятельно укротить возгорание, но ожидаемого результата эти действия не принесли.

Прибыв на вызов, пожарные установили, что огнем охвачены вся кровля и частично стены летней кухни. Существовала угроза перекидывания огня на расположенный рядом жилой дом хозяина.

В 1:50 пожар был локализован, пожарные не допустили дальнейшего его распространения, в 1:58 - ликвидировали. Всего на тушение было привлечено 6 человек личного состава и 2 единицы спецтехники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В результате возгорания уничтожена кровля и перекрытие на площади 20 кв. м, вещи домашнего обихода, повреждены стены по всей площади.

Предполагаемая причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печей.