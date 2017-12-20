На Сумщине поймали нелегального лесоруба

Работникам Великописаревского отделения полиции позвонили неравнодушные граждане, которые сообщили, что один из местных жителей занимается незаконной вырубкой леса.
На место происшествия выехал наряд группы реагирования патрульной полиции, который обнаружил в лесу мужчину с пилой во время спиливания деревьев, а рядом - трактор с загруженной древесиной.
«Нарушителю 46 лет, ранее не судимый, - комментирует Сергей Несмашный, начальник Великописаревского отделения полиции. - В ходе проверки было установлено, что он самовольно спилил древесины из лесного массива, находящегося на балансе Великописаревского агролесхоза, выбирая твердые породы, которые лучше подходят для топки. Всего он совершил незаконный поруб пяти деревьев акации, причинив ущерб государству на сумму почти 16 000 гривен».
Сейчас транспортное средство мужчины с грузом древесины помещено на штрафплощадку отделения полиции. А по данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 246 «Незаконная порубка леса» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде уплаты штрафа или даже лишения свободы сроком до пяти лет с конфискацией незаконно добытого, сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.
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