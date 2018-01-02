Псевдобанкиры продолжают обманывать жителей Сумщины Телефонные аферисты обманули доверчивую жительницу Лебедина.

В полицию Лебединского района обратилась 54-летняя жительница Лебедина. Женщина сообщила, что перечислила аферисту, который назвался работником банка, собственные 15 000 гривен.

Афера довольно старая: звонок от службы безопасности банка со словами, что злоумышленники пытались снять со счета средства, поэтому, под предлогом недопущения незаконных операций с банковской картой, незнакомец на другом конце провода уверяет, что следует изменить защитные данные, а взамен выведывает всю секретную информацию и снимает со счета деньги.

В рамках открытого уголовного производства по ч.1 ст.190 Уголовного кодекса Украины «Мошенничество» работники полиции ведут поиски мошенника и продолжают обращаться к гражданам с просьбой, быть менее доверчивыми, не называть никому секретной информации по карте и помнить, что все банковские операции проходят исключительно в учреждениях банка. С подобными предложениями звонят только мошенники, сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.