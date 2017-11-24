Сумчан приглашают послушать о путешествии в Марокко

Любишь активный отдых и путешествия? Тогда должен прийти!
Встреча с сумским путешественником Александром Телиженко, который совершил 5 экспедиций в Марокко и успел изучить эту потрясающую страну на все 100%, зажжет в тебе дух настоящих приключений.
На этой встрече Александр поделится ценными лайфхаками для самостоятельных туристов, и ты узнаешь:
• как путешествовать яркой Африкой доступно;
• как туристу-новичку осуществить зимнее восхождение на Тубкаль (4167 м) - самую высокую гору Северной Африки;
• как в одном путешествии совместить катание на лыжах / сноуборде и лучший серфинг в Атлантике;
• как попасть в сердце самой большой песочницы мира - Сахары;
• о лучших и удивительных местах Марокко.
Организаторы обещают: ты заочно влюбишься в эту страну, идеальную для путешествий, которая манит своей африканской экзотикой, космическими ландшафтами Сахары, безудержным пляжами Атлантики и заснеженными Атласскими горами.
Место: Розумний хаб (Сумы, ул. Кузнечная, 2, 2 этаж)
Начало: 18.00.
Вход свободный.
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