Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:26340

Сумчан приглашают послушать о путешествии в Марокко

Сегодня, 24 января, в «Розумному хабі» пройдет встреча с сумским путешественником Александром Телиженко.

Любишь активный отдых и путешествия? Тогда должен прийти!

Встреча с сумским путешественником Александром Телиженко, который совершил 5 экспедиций в Марокко и успел изучить эту потрясающую страну на все 100%, зажжет в тебе дух настоящих приключений.

На этой встрече Александр поделится ценными лайфхаками для самостоятельных туристов, и ты узнаешь:

• как путешествовать яркой Африкой доступно;

• как туристу-новичку осуществить зимнее восхождение на Тубкаль (4167 м) - самую высокую гору Северной Африки;

• как в одном путешествии совместить катание на лыжах / сноуборде и лучший серфинг в Атлантике;

• как попасть в сердце самой большой песочницы мира - Сахары;

• о лучших и удивительных местах Марокко.

Организаторы обещают: ты заочно влюбишься в эту страну, идеальную для путешествий, которая манит своей африканской экзотикой, космическими ландшафтами Сахары, безудержным пляжами Атлантики и заснеженными Атласскими горами.

Место: Розумний хаб (Сумы, ул. Кузнечная, 2, 2 этаж)

Начало: 18.00.

Вход свободный.

Досуг Марокко Путешествия Розумний хаб
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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