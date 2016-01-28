Центр дозвілля молоді організовує поїздку до Крут

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Того ж дня, о 17:00, у приміщенні самого центру дозвілля молоді (вул. Леванського, 26) відбудеться показ документального фільму «Крути – Молода кров» з циклу «Україна: забута історія».

Битва під Крутами – одна з визначних сторінок історії України. 29 січня 1918 року на залізничній станції Крути, між Бахмачем і Ніжином, українська молодь пожертвувала життям, аби спинити армію більшовиків при наступі на Київ.