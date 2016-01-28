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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:29198

Центр дозвілля молоді організовує поїздку до Крут

Міський центр дозвілля молоді у День пам’яті героїв Крут, 29 січня, організовує поїздку до місця легендарного бою.

Поїздка безкоштовна. Попередньо необхідно зареєструватись за цим посиланням.

Того ж дня, о 17:00, у приміщенні самого центру дозвілля молоді (вул. Леванського, 26) відбудеться показ документального фільму «Крути – Молода кров» з циклу «Україна: забута історія».

Битва під Крутами – одна з визначних сторінок історії України. 29 січня 1918 року на залізничній станції Крути, між Бахмачем і Ніжином, українська молодь пожертвувала життям, аби спинити армію більшовиків при наступі на Київ.

 
Общество Герои крут
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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