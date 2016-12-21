На Сумщине увеличено количество пунктов обогрева

По информации Управления ГСЧС в Сумской области, по состоянию на 23 января на территории Сумской области развернуто 547 пунктов обогрева, из которых 502 работают в рабочее время, 45 - круглосуточно, чтобы обезопасить граждан от переохлаждения. На 17 января их функционировало 490.
В связи с наступлением сильных морозов и ухудшением погодных условий пункты обогрева размещаются в государственных и социальных учреждениях, учреждениях культуры, больницах, сельских советах, вокзалах, автостанциях и т.д., где можно согреться и отдохнуть.
С перечнем пунктов обогрева, функционирующих на территории области можно ознакомиться на сайте Управления ГСЧС в Сумской области.
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