На Сумщине увеличено количество пунктов обогрева Увеличить их количество в связи с понижением температурного режима поручил глава Сумской облгосадминистрации Николай Клочко.

По информации Управления ГСЧС в Сумской области, по состоянию на 23 января на территории Сумской области развернуто 547 пунктов обогрева, из которых 502 работают в рабочее время, 45 - круглосуточно, чтобы обезопасить граждан от переохлаждения. На 17 января их функционировало 490.

В связи с наступлением сильных морозов и ухудшением погодных условий пункты обогрева размещаются в государственных и социальных учреждениях, учреждениях культуры, больницах, сельских советах, вокзалах, автостанциях и т.д., где можно согреться и отдохнуть.

С перечнем пунктов обогрева, функционирующих на территории области можно ознакомиться на сайте Управления ГСЧС в Сумской области.