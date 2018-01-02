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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:10257

На Сумщине ловят металлистов

Работники полиции Сумской области в течение последней недели обнаружили 12 преступлений, связанных с кражами металла, и задержали по подозрению в их совершении пять человек.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, направленных на предупреждение краж, работники Сумского районного отдела полиции установили личность злоумышленника, который в течение декабря - январь совершил ряд краж металла с территории неработающего детского оздоровительного центра «Пролісок». Установлено, что 20-летний мужчина, чтобы «заработать» денег, приноровился потихоньку снимать секции металлического ограждения с забора центра и сдавать их в металлолом. Так, в течение четырех «походов» злоумышленник умудрился украсть 21 металлическую секцию и большие металлические ворота, нанеся владельцу ущерб на сумму более 38 000 гривен.

В Белополье работники местной полиции задержали 35-летнего мужчину, который, находясь на территории парка отдыха вблизи улицы Сумской, похитил оттуда четыре металлические лавочки. Похищенное имущество полиция изъяла.

В Старом Селе Сумского района полиция задержала 31-летнего местного жителя, который в январе совершил четыре кражи металла. Добычей злоумышленника стали несколько секций металлического ограждения, которые он успел вытащить из забора, ограждающего территорию молочно-товарной фермы, и более пятидесяти метров алюминиевого кабеля с этого же объекта.

В поселке Низы 33-летний мужчина, сорвав замок на двери чужого нежилого дома, проник внутрь и похитил оттуда все изделия из металла, которые попались на глаза, чтобы сдать их в металлолом. Убытки, которые злоумышленник нанес хозяину, составляют 800 гривен.

А 26-летний сумчанин с территории частной фирмы на улице Тополянская вынес металлические изделия общим весом 120 килограммов. Похищенное у злоумышленника изъято.

По фактам краж металла полиция открыла уголовные производства по ч.1-3 ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины. В зависимости от тяжести совершенного преступления злоумышленникам может грозить наказание в виде штрафов, ограничение или даже лишение свободы на срок от трех до шести лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Кража
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