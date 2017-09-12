Пьяный сумчанин избил двух женщин и 6-летнюю девочку Патрульные задержали мужчину, который избил 3 женщин, среди которых несовершеннолетняя.

Неизвестно, как закончился бы вечер для двух женщин и несовершеннолетней девочки, если бы не случайная прохожая, которая вовремя вызвала патрульных полицейских. 22 января, около 20 часов, экипаж патрульных полицейских получил сообщение о помощи на улице Интернационалистов.

По словам заявительницы, в квартире на первом этаже, через стекло она видит окровавленную женщину, которая просит вызвать полицию. Экипаж патрульных уже через несколько минут прибыл на место вызова. В подъезде полицейские встретили двух женщин, которые имели видимые телесные повреждения. Одна из них была матерью, а другая подругой человека, который их избил.

Они объяснили, что во время употребления спиртных напитков 33-летний мужчина начал вести себя агрессивно. Он кричал и бил женщин, а затем выгнал их из квартиры. Также инспекторам удалось установить, что в квартире осталась дочь 23-летней подруги мужчины.

Квартира была закрыта, однако после непродолжительных переговоров гражданин все же открыл дверь, после чего был задержан полицейскими, ведь его поведение было достаточно агрессивным, а действия могли опять навредить женщинам. В одной из комнат находилась 6-летняя девочка, которая имела телесные повреждения. Пострадавшим была оказана домедицинская помощь.

На место вызвали работников ювенальной превенции. После освидетельствования в медицинском учреждении (гражданин отказался проходить освидетельствование на состояние опьянения) патрульные доставили правонарушителя в Сумское отделение полиции.