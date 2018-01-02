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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:07468

На пешеходном переходе сбили женщину

Роменские полицейские устанавливают причины ДТП, в котором пострадала женщина.

Дорожно-транспортное происшествие произошло 23 января по ул. Маяковского в г. Ромны. Водитель автомобиля «Рено Трафик», двигаясь по скользкой дороге, не справился с управлением и сбил женщину-пешехода, которая как раз переходила дорогу.

Полицейские, прибывшие на место вызова, выяснили, что 50-летняя женщина переходила дорогу в пределах пешеходного перехода, когда на нее совершил наезд автомобиль «Рено Трафик», которым управлял 35-летний местный житель. В результате данного происшествия пострадавшую госпитализировали в местную больницу, где медики диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, гематому левой мягкой области головы и ушиб коленного сустава. После оказания медицинской помощи женщина была отпущена домой.

Как пояснил сам водитель, при движении по скользкой дороге, впереди он заметил двух пешеходов, которые начали переходить проезжую часть. Чтобы их пропустить, он начал тормозить, но машину на гололедице начало заносить в сторону. В результате чего машина сбила человека.

Сейчас по данному факту следователи открыли уголовное производство по ч.1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения) и назначили ряд экспертиз, по результатам которых будет окончательно установлена причина данного дорожно-транспортного происшествия, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Дтп Ромны
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