Подробности пожара в 14-этажке от спасателей (фото) В Сумах во время ликвидации пожара в многоэтажке пожарные спасли 5 человек, 9 – эвакуировали.

24 января в 12:03 в Службу спасения «101» г. Сумы поступила информация о возникновении пожара в 14-этажном жилом доме по ул. Харьковской. На место происшествия был направлен дежурный караул 2-й Государственной пожарно-спасательной части и автолестница группы специальной пожарной техники.

Уже через 5 минут на место происшествия прибыли спасатели. Из-за сильного задымления на верхних этажах, пришлось работать в аппаратах для защиты органов дыхания. При проведении разведки было установлено, что однокомнатная квартира на двенадцатом этаже полностью охвачена огнем, пламя начало перекидываться на тамбурные помещения. Существовала угроза распространения огня на соседние квартиры. На этаже, где происходило горение, в квартирах находились 5 человек, среди них 2 детей, жизнь которых оказалось под угрозой. Спасатели попали в их помещения и вывели людей из дымовой ловушки на свежий воздух, таким образом их жизни были спасены. Кроме этого, были эвакуированы из дома еще 9 человек. Параллельно проводилось тушение пожара.

В 12:45 пожар был локализован, в 13:40 - ликвидирован. Всего к тушению были привлечены 12 человек личного состава и 4 единицы спецтехники подразделений Управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.

По предварительной информации в результате происшествия никто не пострадал.

Причина пожара устанавливается.