Пойманного на взятке депутата облсовета отпустили под домашний арест (видео)

Прокуратура просила в качестве меры пресечения взятие под стражу, однако суд отказал, выпустив подозреваемого во взяточничестве чиновника под домашний арест.
Кроме того, его отстранили от занимаемой должности.
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