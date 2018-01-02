Пойманного на взятке депутата облсовета отпустили под домашний арест (видео) Сегодня, 24 января, суд избрал меру пресечения депутату Сумского облсовета, начальнику отдела Госэкоинспекции в Сумской области Андрею Божку.

Прокуратура просила в качестве меры пресечения взятие под стражу, однако суд отказал, выпустив подозреваемого во взяточничестве чиновника под домашний арест.

Кроме того, его отстранили от занимаемой должности.