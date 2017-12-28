Сумчан предупреждают о проблемах с троллейбусами из-за морозов

Перепады температуры и осложнение погодных условий, отмечают на предприятии, вносят незначительные коррективы в работу троллейбусов. Так, периодически отмечается сбор конденсата на двигателях и в пневматической системе транспортных средств.
Работники КП «Электроавтотранс» пытаются устранять все неисправные оперативно, чтобы троллейбусы работали на линиях в обычном режиме.
Получила ответ городских властей онлайн-петиция «Увеличить количество троллейбусов на маршрутах 15 и 15А»....
Средний выпуск троллейбусов в Сумах в 2017 году увеличился на 1,1 единицы по сравнению с 2016 годом, сообщил 4 января...
Инцидент произошел в ночь с 29 на 30 декабря, сообщается на странице КП СМР "Электроавтотранс" в Фейсбуке....
В Сумах после запуска коммунального автобусного маршрута №65 «12-й микрорайон — Автовокзал» начали появляться «паровозики» из троллейбусов маршрута №5 «12-й...
КП «Электроавтотранс» на своем сайте опубликовало расписание движения служебных троллейбусов в ночь с 31 декабря 2017 года на 1 января...