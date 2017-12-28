Сумчан предупреждают о проблемах с троллейбусами из-за морозов Коммунальное предприятие «Электроавтотранс» сообщает, что в связи с понижением температуры воздуха, могут быть перебои в работе коммунального транспорта.

Перепады температуры и осложнение погодных условий, отмечают на предприятии, вносят незначительные коррективы в работу троллейбусов. Так, периодически отмечается сбор конденсата на двигателях и в пневматической системе транспортных средств.

Работники КП «Электроавтотранс» пытаются устранять все неисправные оперативно, чтобы троллейбусы работали на линиях в обычном режиме.