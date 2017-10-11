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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:50262

Роменчанин хотел повесить самострел на полицейских

Чтобы помочь другу избежать уголовной ответственности, 20-летний житель Сумщины обвинил полицейских в причинении телесных повреждений.

В больнице, куда он обратился с ранением ноги, объяснил - телесное повреждение ему намеренно нанесли полицейские. Однако назначенная руководством ГУНП области специальная проверка показала, что юноша оболгал правоохранителей. Таким образом он пытался отвлечь их внимание от своего приятеля, которого полицейские задержали по подозрению в совершении преступления.

Все началось с того, что оперативные работники полиции, получив информацию, что разыскиваемый за совершение ряда преступлений уроженец Ромен находится в гостях у жителя одного из сел Сумского района, выехали по указанному адресу для проверки.

Информация нашла свое подтверждение. Поэтому разыскиваемого задержали и доставили в отдел полиции.

Однако, едва оперативники прибыли в участок, на телефон дежурной части позвонил врач местной районной больницы и сообщил, что в медицинское учреждение доставлен 20-летний житель поселка, которому диагностировали ранение пальца ноги из пневматического оружия. По словам пациента, телесные повреждения он получил полтора часа назад по месту жительства от неизвестных, которые назвались работниками полиции.

На полученное сообщение в больницу сразу выехала следственно-оперативная группа и представители кадрового аппарата ГУНП области для сбора более точной информации и установления обстоятельств происшествия. Пострадавшим оказался неоднократно судимый за имущественные преступления приятель задержанного, в доме которого тот и скрывался.

Поскольку после оказания медицинской помощи юноша отказался от госпитализации, его пригласили для дачи показаний в отдел полиции, где уже находился его «товарищ». Последний пояснил, что при задержании полицейские не применяли ни к нему, ни к хозяину дома мер физического воздействия или оружие. В конце концов, признался и сам «потерпевший»: ранения он нанес себе сам, случайно выстрелив себе в ногу из пневматического пистолета. А оболгал правоохранителей, потому что хотел, чтобы «они отстали от его приятеля». В дальнейшем пневматический пистолет был изъят у парня дома.

Сейчас служебная проверка приостановлена, оперативники вернулись к исполнению своих служебных обязанностей. Что же касается самого заявителя, то он имеет все шансы «присоединиться» к своему приятелю, поскольку за ложное сообщение о совершении преступления также предусмотрена уголовная ответственность, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Обвинения Произвол Тяжкие телесные повреждения
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