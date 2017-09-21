Детей АТОшников зовут заниматься панкратионом

Тренировки проводятся в присутствии тренеров-преподавателей спортивной школы «Спартаковец».
За более подробной информацией и для записи на тренировку обращайтесь по адресу: г. Сумы, ул. Г.Кондратьева 165/71. Контактный телефон: 050 107 94 53 (пн-пт с 8:00 - 17:00).
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