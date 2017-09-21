Детей АТОшников зовут заниматься панкратионом Центр обслуживания участников боевых действий, участников АТО и членов их семей приглашает детей возрастной группы от 6 до 15 лет, родители которых являются участниками антитеррористической операции, участниками боевых действий бесплатно посещать занятия по панкратиону.

Тренировки проводятся в присутствии тренеров-преподавателей спортивной школы «Спартаковец». За более подробной информацией и для записи на тренировку обращайтесь по адресу: г. Сумы, ул. Г.Кондратьева 165/71. Контактный телефон: 050 107 94 53 (пн-пт с 8:00 - 17:00).