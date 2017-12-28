Сумской биатлонистке не хватило полсекунды до бронзы чемпионата Европы 0,5 секунды – именно столько не хватило Юлии Журавок для того, чтобы первый день чемпионата Европы в Италии наша команда завершила с наградой, сообщает сайт Федерации биатлона Украины.

Индивидуальная гонка у женщин для украинской сборной получилась гораздо более оптимистичной, чем мужская, где лучним результатом было 34-ое место Сергея Семенова. Ирина Варвинец была в числе лидеров после каждого из огневых рубежей, но минута штрафа в стойке лишила ее надежд на медаль. В итоге Ира с одним промахом финишировала пятой.

Чуть дольше надежды на призовой подиум сохраняла сумчанка Юлия Журавок, которой удалось закрыть все 20 мишеней. Но в этом случае нашей спортсменке не хватило скорости на заключительном отрезке дистанции. Россиянка Виктория Сливко ликвидировала 18-секундное отставание от Юли за последние три километра и, опередив Журавок на полсекунды, завоевала бронзу, оставив Юлю четвертой.

А две медали более высокого достоинства отправятся во Францию и Италию - Хлое Шевалье стала сегодня сильнейшей, даже несмотря на минуту штрафа, а Алексия Рунггальдье взошла на подиум благодаря идеальной стрельбе.

Среди других наших девушек отметим Надежду Белкину, у которой случился лишь один сбой на втором огневом рубеже, и с двумя минутами штрафа Надя финишировала 19-й. Студентка СумГУ Ольга Абрамова промахивалась пять раз и стала 29-й, а у Яны Бондарь и Марии Панфиловой по шесть минут штрафа, приведшие к 46-му и 64-му результату соответственно.

Завтра на чемпионате Европы день отдыха, после чего в пятницу мужчины и женщины посоревнуются в спринте.

Индивидуальная. Женщины

1. Хлое Шевалье (1+0+0+0) 46:32,9

2. Алексия Рунггальдье (0+0+0+0) +47,7

3. Виктория Сливко (0+0+0+0) +55,9

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4. Юлия Журавок (0+0+0+0) +56,4

5. Ирина Варвинец (0+0+0+1) +1:07,6

19. Надежда Белкина (0+2+0+0) +4:03,6

29. Ольга Абрамова (1+2+1+1) +5:24,0

46. Яна Бондарь (2+3+1+0) +6:30,8

64. Мария Панфилова (1+3+1+1) +8:10,7