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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:00104

У Сумах відбудеться прем’єрний показ документального фільму «Міф»

У суботу, 27 січня, о 12.00 у к/т «Планета Кіно» відбудеться допрем’єрний показ документального фільму «Міф». На ньому будуть присутні режисер фільму Леонід Кантер та героїня фільму, доброволець Галинка «Перлинка» Клемпоуз.

«МІФ» - новий фільм авторів стрічки «Добровольці Божої Чоти», Леоніда Кантера та Івана Яснія.

Фільм розповідає історію життя Василя Сліпака – оперного співака зі світовим ім’ям та унікальним голосом.

Василь народився у Львові, але згодом переїхав до Франції, де прожив 19 років. Там він мав усе, що ми звикли називати «щастям»: ім’я, успішну кар’єру на світових оперних сценах, вірних друзів і кохання.

Він брав активну участь у Революції Гідності, очоливши демонстрації у Франції, а згодом долучився й до волонтерського руху, допомагаючи Україні. Здавалося б, робив більш ніж достатньо , як для людини творчої професії. 

Але Василь вирішив залишити сцену та кар’єру в Європі й стати до лав добровольців, коли в його рідну країну прийшла війна. Під час виконання бойової задачі Василь «Міф» Сліпак загинув від кулі снайпера.

Автори поєднують у фільмі два жанри: кіно та концерт. Використано безліч архівних відео, які показують героя у повсякденні та на сцені. Також переплітаються дві сюжетні лінії, які подібні настільки, що забуваєш, де вигадка а де реальність.Одна – це оповідання Джанні Родарі «Джельсоміно в країні брехунів» про хлопчика, що мав унікальний голос та боровся ним із негідниками; а друга – історія про Василя, який поклав свій голос і життя у боротьбі за свою країну, оскільки не міг мовчати.

Анімацію до фільму створив український карикатурист Юрій Журавель.
Режисерський дует Леоніда Кантера та Івана Яснія  відомий повнтометражним фільмом «Добровольці Божої Чоти»., який було показано у 23 країнах світу на всіх континентах.

Музику для фільму «МІФ» створили та надали одні з кращих композиторів сучасності. Серед них Євген Гальперін, який співпрацював із Люком Бессоном та Баррі Сонненфельдом і був близьким другом Василя; Роман Григорів та Ілля Разумейко (формація NOVA OPERA) та Едуард “Діля” Приступа.

25 січня розпочинається прем’єрний тур авторів фільму «МІФ» містами України. 

Фільм «МІФ» вийде у всеукраїнський прокат 8 лютого.

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