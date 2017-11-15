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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:00198

Общественный бюджет: 18 проектов сумчан реализуют за счет городского бюджета

В 2018 году в рамках общественного бюджета будут реализованы 18 инициатив сумчан.

22 января Координационный совет по вопросам общественного (партиципаторного) бюджета г. Сумы утвердила результаты голосования.

Напомним, что оно длилось с 26 ноября по 7 декабря прошлого года. Сумчане имели возможность выбирать один локальный и один общегородской проект из 51 инициативы горожан, которые были вынесены на голосование.

В итоге среди 37 локальных проектов победителями стали 12, а среди 14 общегородских - 6. На их реализацию в городском бюджете 2018 года предусмотрено 9 млн грн (5,4 млн грн - на локальные и 3,6 млн грн – на общегородские).

Среди поддержанных инициатив - 9 к категории «Здоровый образ жизни» (спортивные площадки и инфраструктура), по 4 - «Благоустройство города» (детские площадки, скверы и др.) и «Культура и туризм» (фестивали, медиатека), 1 - «Образование» (инновационный образовательный центр).

Всего в голосовании приняли участие 12374 горожан, из которых 6147 сумчан проголосовали в 9 пунктах для бумажного голосования. Электронным способом голосования через веб-портал «Общественный бюджет» воспользовались 6227 жителей города.

Напомним, что в первой каденции общественного бюджета в Сумах победителями стали 17 проектов, из которых 7 - общегородские и 10 - локальные.

Посмотреть проекты-победители можно здесь.

Общество Общественный бюджет Партиципаторный бюджет
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