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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:14144

Сумчане снова сидят без воды

КП «Горводоканал» сообщает о ремонтных работах по ул. Интернационалистов.

В связи с проведением ремонтных работ на насосной станции третьего подъема по ул. Интернационалистов 41, 25 января с 9-00 до 15-00 прекращено водоснабжение домов №№ 41, 41а, 43 по ул. Интернационалистов.

После завершения работ водоснабжение будет восстановлено.

Кроме того, горотдел «Служба 15-80» сообщает о том, что в связи с проведением регламентных работ на внутридомовых сетях, в некоторых домах временно отсутствует холодное и горячее водоснабжение.

С 9:00 будет прекращена подача воды в дома № 9, 24, 25 по ул. Прокофьева, д. № 30 по ул. С. Табалы, № 33, 34, 44 по ул. Харьковской, д. № 21 по ул. И. Сирко, д. № 22 по ул. Интернационалистов, д. № 17 по ул. Металлургов, д. № 14 в пер. Гетманский, № 152 по ул. Г. Кондратьева, д. № 6 по ул. Рыбалка.

После завершения работ водоснабжение будет возобновлено.

Отдел «Служба 15-80» отслеживает ситуацию и в телефонном режиме предоставляет разъяснения сумчанам.

Общество Отключение воды
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