Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:26149

Сегодня изменились тарифы водоканала

КП «Горводоканал» сообщает об изменении тарифов на услуги с 25 января 2018 года.

КП «Горводоканал» Сумского городского совета сообщает, что информация об изменении тарифов на услуги предприятия обнародована в газете «Урядовий кур’єр» от 24.01.2018 № 16.

Плата за услуги КП «Горводоканал» по новым тарифам будет начисляться с 25 января 2018 года.

Согласно постановлению НКРЭКУ «О внесении изменений в постановление Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, от 16 июня 2016 года № 1141» от 28.12.2017 № 1575 тарифы на централизованное водоснабжение и водоотвод для потребителей с 25 января 2018 года составляют:

- на централизованное водоснабжение - 7,656 грн. за 1 куб. м с НДС (6,38 грн. за 1 м куб. без НДС);

- на централизованное водоотведение - 6,360 грн. за 1 куб. м с НДС (5,30 грн за 1 куб. м без НДС).

Согласно постановлению НКРЭКУ «О внесении изменений в постановление Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, от 26 ноября 2015 года № 2868» от 28.12.2017 № 1576 тарифы на централизованное снабжение холодной воды, водоотведения (с использованием внутридомовых систем) для потребителей с 25 января 2018 составляют:

- на услугу по централизованному снабжению холодной воды (с использованием внутридомовых систем) - 7,884 грн за 1 куб. м с НДС (6,57 грн за 1 куб. м без НДС),

- на услугу по централизованному водоотводу (с использованием внутридомовых систем) - 6,552 грн за 1 куб. м с НДС (5,46 грн за 1 куб. м без НДС).

Экономика КП «Горводоканал» Тарифы
view counter

По тематике

Вчера 12:04

Сумской исполком подал апелляцию против возвращения тарифов в 3 гривны в маршрутках

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал сумской активист Александр Соколов....

Сумчан ждет подорожание тарифа на вывоз мусора в 2,5 раза
Вчера 10:43

Сумчан ждет подорожание тарифа на вывоз мусора в 2,5 раза

Самый крупный (из двух) перевозчик ТБО ООО «А-Муссон» намерен изменить тариф на услуги по организации сбора, вывоза твердых бытовых, крупногабаритных...

На сумском водоканале освятили воду
19.01.2018 16:17

На сумском водоканале освятили воду

В праздник Крещения на водозаборах КП «Горводоканал» совершили обряд освящения воды, чтобы вся водопроводная вода в городе стала благодатной и...

Несмотря на протесты сумчан исполком повысил стоимость проезда в коммунальном транспорте
16.01.2018 12:50

Несмотря на протесты сумчан исполком повысил стоимость проезда в коммунальном транспорте

Сегодня, 16 января, прошло внеочередное заседание исполнительного комитета Сумского городского совета....

15.01.2018 13:47

«Горводоканал» информирует об особенностях платы за поверку квартирных счетчиков

Коммунальное предприятие «Горводоканал» разъяснило особенности платы за поверку квартирных приборов учета холодной воды....

Новости

В Сумах на взятке поймали депутата облсовета (видео, обновлено)
22.01.2018 13:18
Сегодня изменились тарифы водоканала
Сегодня 09:26
Сумчане снова сидят без воды
Сегодня 09:14
У Сумах відбудеться прем’єрний показ документального фільму «Міф»
Сегодня 09:00
Сумчан запрошують на зустріч із призеркою Олімпійських ігор
Сегодня 08:31
Сумчан приглашают посмотреть новое британское кино
Сегодня 08:08
Детей АТОшников зовут заниматься панкратионом
Вчера 17:49
Сумской биатлонистке не хватило полсекунды до бронзы чемпионата Европы
Вчера 17:22
Псевдобанкиры продолжают обманывать жителей Сумщины
Вчера 17:10
Роменчанин хотел повесить самострел на полицейских
Вчера 16:50
Сумчан предупреждают о проблемах с троллейбусами из-за морозов
Вчера 16:34
Пойманного на взятке депутата облсовета отпустили под домашний арест (видео)
Вчера 16:26
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.