Сегодня изменились тарифы водоканала

КП «Горводоканал» Сумского городского совета сообщает, что информация об изменении тарифов на услуги предприятия обнародована в газете «Урядовий кур’єр» от 24.01.2018 № 16.
Плата за услуги КП «Горводоканал» по новым тарифам будет начисляться с 25 января 2018 года.
Согласно постановлению НКРЭКУ «О внесении изменений в постановление Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, от 16 июня 2016 года № 1141» от 28.12.2017 № 1575 тарифы на централизованное водоснабжение и водоотвод для потребителей с 25 января 2018 года составляют:
- на централизованное водоснабжение - 7,656 грн. за 1 куб. м с НДС (6,38 грн. за 1 м куб. без НДС);
- на централизованное водоотведение - 6,360 грн. за 1 куб. м с НДС (5,30 грн за 1 куб. м без НДС).
Согласно постановлению НКРЭКУ «О внесении изменений в постановление Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, от 26 ноября 2015 года № 2868» от 28.12.2017 № 1576 тарифы на централизованное снабжение холодной воды, водоотведения (с использованием внутридомовых систем) для потребителей с 25 января 2018 составляют:
- на услугу по централизованному снабжению холодной воды (с использованием внутридомовых систем) - 7,884 грн за 1 куб. м с НДС (6,57 грн за 1 куб. м без НДС),
- на услугу по централизованному водоотводу (с использованием внутридомовых систем) - 6,552 грн за 1 куб. м с НДС (5,46 грн за 1 куб. м без НДС).
Об этом на своей странице в Фейсбуке написал сумской активист Александр Соколов....
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