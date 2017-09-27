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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:59111

Юные сумские музыканты отличились в Мариуполе

На выходных в Мариуполе состоялся VI Всеукраинский конкурс композиторов и художников «Фантазия».

В нем участвовали юные композиторы из разных городов Украины, среди которых - сумчане, воспитанники детских музыкальных школ № 2 и № 4.

По результатам конкурса первое место занял ученик детской музыкальной школы № 2 Александр Бойченко. Вторые места в разных возрастных категориях и номинациях получили тоже воспитанники ДМШ № 2: Дарья Паникаренко, Эрик Еременко, Мария Орлова, Андрей Елшанский и Антон Стеценко.

Профессиональное жюри отметило также и высокий уровень подготовки сумских музыкантов детской музыкальной школы № 4.

Досуг Конкурс Музыка
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Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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