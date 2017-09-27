Юные сумские музыканты отличились в Мариуполе На выходных в Мариуполе состоялся VI Всеукраинский конкурс композиторов и художников «Фантазия».

В нем участвовали юные композиторы из разных городов Украины, среди которых - сумчане, воспитанники детских музыкальных школ № 2 и № 4.

По результатам конкурса первое место занял ученик детской музыкальной школы № 2 Александр Бойченко. Вторые места в разных возрастных категориях и номинациях получили тоже воспитанники ДМШ № 2: Дарья Паникаренко, Эрик Еременко, Мария Орлова, Андрей Елшанский и Антон Стеценко.

Профессиональное жюри отметило также и высокий уровень подготовки сумских музыкантов детской музыкальной школы № 4.