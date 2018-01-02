Сумские копы задержали амфетаминщика

Патрулируя улицу Лысенко, инспекторы увидели подозрительного мужчину, который нарушая общественный порядок, резко изменил направление движения, заметив патрульных.
Общаясь со стражами порядка, 21-летний мужчина нервничал и путался в показаниях. Странное поведение гражданина насторожило полицейских.
Во время поверхностной проверки инспекторы обнаружили у него четыре пакетика с порошкообразным кристаллическим веществом, похожим на наркотическое.
Патрульные вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции.
По данному факту следователи открыли уголовное производство по признакам статьи 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) УК.
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